“Augurissimi”, il nuovo ometto di casa Berlusconi: migliaia di commenti dopo l’annuncio

Casa Berlusconi si riempie di gioia, il nuovo ometto commuove tutti dopo l’annuncio l’arrivo di migliaia di commenti lasciano a bocca aperta. Ecco tutti i dettagli a riguardo, di chi si tratta.

La famiglia Berlusconi torna a far parlare di sé dopo l’annuncio del matrimonio del famoso Silvio. L’unione ufficializzata ha lasciato letteralmente tutto il pubblico senza parole dal momento che nessuno se lo sarebbe mai potuto immaginare. Da allora la sua vita sentimentale è apparsa nella prima pagina in diverse riviste di gossip. Sono molte le voci che successivamente hanno coinvolto l’intera famiglia e tuttora sono diversi i chiacchiericci che la coinvolgono nuovamente.

Come ben saprete anche la famosissima coppia formata dalla conduttrice Silvia Toffanin, compagnia di vita di Pier Silvio, amministratore delegato della compagnia Mediaset, ha attirato un interesse inimmaginabile.

Si vociferava appunto di una presunta gravidanza, storia però mai confermata da nessun membro della famiglia. Nelle ultime ore però, una dedica singolare ha spiazzato tutti il pubblico, il quale è rimasto completamente sorpreso e si è incredibilmente emozionato. Vediamo quindi nel dettaglio di che cosa si tratta realmente e soprattutto di chi.

Gioia a casa Berlusconi, il nuovo ometto lascia senza parole: ecco tutti i dettagli a riguardo

Nelle ultime ore come vi abbiamo già anticipato la famiglia ha nuovamente attirato l’interesse del pubblico per via di uno scatto ed una dedica pubblicati proprio sul profilo social Instagram. La protagonista di questa vicenda è proprio la famosa Barbara Berlusconi, la quale solo qualche giorno fa ha compiuto gli anni, esattamente 38, ed ah deciso di condividere alcuni scatti in compagnia della persone a lei più care.

Per chi non lo sapesse lei è impegnata in una relazione con il famoso Lorenzo Guerrieri, dal quale ha avuto ben tre figli. Il più piccolo ha posato insieme a lei per alcuni scatti immortalati in famiglia e pubblicati proprio il girono del suo compleanno, con “Baby Love” come descrizione.

Inutile dirlo, questi scatti hanno commosso tutti ed alcuni di questi hanno deciso di farle gli auguri pubblicamente proprio sotto il post da lei stessa pubblicato.

Alcuni appunto le hanno scritto: “Augurissimi”, come si può ben notare dall’immagine inserita. Questi scatti, insieme al figlio ed dal compagno per i loro fan sono meravigliosi e proprio per questo si sono letteralmente commossi. Le foto sono state scattate ovviamente in Sardegna, ovvero la meta preferita dall’intera famiglia Berlusconi, la quale si ci reca praticamente ogni anno.