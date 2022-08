“Addio mamma”, tragedia a Monaco: lacrime senza sosta a Palazzo reale

By

Palazzo Grimaldi è in lutto, Alberto di Monaco è completamente sconvolto da ciò che è accaduto, il suo cuore si è rotto in mille pezzi per questa drammatica tragedia. Il Palazzo reale ha perso una persona davvero importante. Un fiume di lacrime: scopriamo cosa è accaduto.

Un’altra notizia molto triste per il Palazzo reale. Purtroppo, Alberto di Monaco è finito nuovamente nel mirino dell’attenzione mediatica per la drammatica scomparsa di una persona molto importante della famiglia. Una grande batosta per tutti i componenti di Palazzo Grimaldi.

Il principe Alberto è devastato dal terribile lutto, chi è venuto a mancare era una donna molto vicina a lui. Non ci crederete mai, ma si tratta proprio di lei che lo ha accudito sin da bambino: scopriamo cosa è accaduto. Rimarrete sconvolti appena saprete chi è scomparso, ha lasciato un vuoto incolmabile nel cuore del Principe.

Il tragico lutto: dramma a Palazzo Grimaldi

Alberto e Charlene di Monaco, lo scorso anno sono stati travolti da un drammatico lutto che ha lasciato perfino i sudditi addolorati dalla sua scomparsa. Il portavoce della famiglia reale Zuluha ha annunciato la morte di una delle vedove di re Goodwill Zwelithini, ovvero, la regina Shiyiwe Mantfombi Dlamini Zulu, Reggente della Nazione Zulu.

Aveva 65 anni ed era la terza delle sei mogli di Re Zulu Goodwill Zwelithini. Charlene era molto legata alla Regina, infatti, ha appreso la tragica notizia con grande dolore. Anche Alberto di Monaco è stato colpito da una scomparsa davvero drammatica di una persona che è stata molto importante nella sua vita. Quando è venuto a conoscenza della perdita ha sofferto moltissimo: scopriamo di chi si tratta.

Alberto di Monaco: “Addio mamma” La tragica perdita

Sempre lo scorso anno, Alberto di Monaco, ha perso una delle donne più importanti della sua vita, si tratta di Nadia Lacoste, ex portavoce del palazzo di Monaco, era lei a curare l’immagine dei reali. Per lui era “una seconda madre”. Si è spenta nella sua casa parigina a 99 anni.

Davvero un brutto colpo per lui. Nadia Lacoste, si è sempre occupata di Alberto, sin da bambino lei era lì per vegliare su di lui dopo la tragica morte della mamma, nel 1982. Hanno sempre avuto un rapporto speciale, era il suo braccio destro.

Nadia, è nata in Romania e il principe la ricorda come una “donna di grande cultura, di grande sensibilità, di grande gentilezza” . Una donna che ha sempre fatto parte della vita di Alberto. La sua scomparsa ha lasciato un vuoto incolmabile dentro di lui, non la dimenticherà mai.