“Ylenia arrivo”, il dolce messaggio di Albano commuove tutti: Romina l’ha sempre saputo | FOTO

Albano Carrisi ha commosso tutti quanti per un suo gesto nei confronti di sua figlia Ylenia emozionando tutti i suoi fan e la sua ex moglie Romina. Ecco la foto che lo testimonia.

Albano Carrisi, è un cantante italiano che in questi anni abbiamo visto partecipare a molte trasmissioni televisive prendendo parte come ballerino e come cantante mascherato, mettendosi in gioco come solo lui sa fare.

Nonostante il carattere gioviale, il leone della Puglia ha commosso tutti quanti per via di un messaggio nei confronti di sua figlia Ylenia che ha coinvolto anche Romina Power da sempre consapevole di quello di cui è capace il suo ex marito.

Albano: ecco il dolce messaggio nei confronti di sua figlia

La coppia è stata per molti anni solida e si è conosciuta sul set del film Nel Sole, e dalla loro relazione sono nati quattro figli Ylenia, Yari, Cristel e Romina Jr., ma i due cantanti non sapevano quello che avrebbero vissuto.

Nel 1993 la loro primogenita, che era diventata nota per aver preso parte come primissima valletta de La Ruota della Fortuna, sotto le feste natalizie decide di intraprendere un viaggio per il Belize.

Armata di solo una cartella e il minimo necessario il suo obiettivo era quello di documentare la vita dei senzatetto e degli artisti di strada per poi scrivere un libro su di loro ma le cose non sono andate come previsto.

Durante una chiacchierata con la sua famiglia fatta attraverso un telefono, la ragazza aveva dichiarato di voler partire per New Orleans e pare che abbia avuto un bisticcio con suo padre contrario alla sua decisione.

Dopo questa ultima telefonata, la ragazza ha fatto perdere completamente le sue tracce e d lei non si è saputo più nulla, nonostante più volte si è parlato di avvistamenti della primogenita di Albano e Romina.

Un guardiano del posto dichiarò di aver visto una ragazza bionda gettarsi tra le acque del Mississippi prima di aver dichiarato di non appartenere alla terra ma che l’acqua era il suo elemento e lì doveva tornarci.

Prima della sua scomparsa, Ylenia sembra aver passato una notte con il trombettista Alexander Masakela primo interrogato dopo la sparizione della ragazza e sempre mal visto dalla famiglia Carrisi.

Anche se dichiarato non colpevole, l’uomo aveva avuto dei precedenti ed è stato in seguito denunciato di violenza da una sua ex fidanzata, sembrerebbe che Masakela fosse venerato da Ylenia che lo considerava il suo guru, chiamandolo maestro.

Per questo motivo Romina ha sempre pensato che è stato lui a soggiogarla e a farla entrare nella tratta delle bianche segregandola in qualche parte dopo averla drogata per farle perdere conoscenza.

Purtroppo, ancora oggi, di Ylenia non si sa molto e Albano, nonostante Romina fosse contraria a questa decisione, ha presentato qualche anno fa al comune di Brindisi una richiesta di morte presunta.

Quello che Romina ha sempre saputo

Questo certificato gli è stato concesso anche se sia lui che la sua ex moglie sperano di poter rivedere la loro figlia scomparsa dopo quasi 30 anni dalla sua misteriosa scomparsa che ha sconvolto tutti quanti.

Romina non si è mai dimenticata della sua prima figlia e ha voluto ricordare la gioia della sua prima maternità con un dolce post su Instagram dove ha pubblicato una foto di lei con Albano e una piccola Ylenia.

Il post ripostato nelle storie Instagram di Amedeo Venza riporta come Romina ha annunciato il lieto evento al suo allora marito.

Appena tornata dalla sala parto, la cantante ha chiamato Albano facendogli indovinare dove fosse. Inizialmente il cantante ha pensato che si trovasse dalla madre per poi pensare fosse da una sua amica quando ha negato.

Solo negando nuovamente Albano, stizzito ha chiesto a Romina dove fosse e questa le ha rivelato di essere in clinica perché era nata Ylenia facendogli ascoltare i primi vagiti della loro figlia.

Albano si è subito precipitato in clinica dimostrando a Romina quello che ha sempre saputo, ossia di amarla così tanto da lasciare tutti i suoi impegni per poter stare accanto a lei e alla loro primogenita.