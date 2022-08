Taiwan attiva i sistemi di difesa per proteggere le acque territoriali

Nella giornata di ieri, un comunicato ha intimato a Pechino di evitare l’attività militare perché c’è il rischio di una escalation non opportuna, questo è stato commentato con durezza dal ministro degli Esteri cinese, Wang Yi, che ha additato gli Stati Uniti come responsabili delle tensioni, in crescente aumento.

La provocazione Usa è stata palese anche per la visita di Nancy Pelosi a Taiwan, che ha creato un pessimo precedente.

Quella che sta avvenendo a Taiwan è una delle più grandi esercitazioni militari mai eseguite intorno all’isola, tuttavia avviene in un crescendo di tensioni per rispondere alla visita della Pelosi, non vista di buon occhi .

Nel frattempo, i media hanno ricordato che le manovre militari in corso includono lanci di colpi di artiglieria e missili in diverse aree marittime off-limits, in una prova di forza condotta dall’Esercito popolare di liberazione.

Queste zone sconfinano non solo nelle acque di Taiwan ma anche in quelle del Giappone.