“Sei stato un compagno di vita indimenticabile”, Alba Parietti distrutta: era la sua metà

Attimi di infinito dolore per la famosa Alba Parietti, distrutta dal dolore saluta la sua dolce metà ed il suo compagno di vita. I loro momenti insieme rimarranno comunque nel suo cuore. I dettagli a riguardo commuovo tutti.

Nel corso degli anni la nota opinionista ed attrice ha attinto incredibilmente l’attenzione su sé stessa per via dei vari ruoli interpretati anche nel mondo dello spettacolo. La sua vita professionale ha incuriosito molti ma a conquistare il pubblico è stata proprio al sua vita sentimentale. Nel corso degli anni appunto l’abbiamo vista molto legata ad uomo di grande importanza. Amati tutti in un modo del tutto unico ed indescrivibile. Uno di questi però le ha completamente rapito il cuore cambiando radicalmente le sue giornate.

Di lei si conosce praticamente tutto dal momento che si è sempre esposta pubblicamente mostrando anche i suoi difetti. Proprio per questo motivo infatti in molti sono venuti a conoscenza di dettagli inaspettati, questo però è anche il motivo dell’infinito amore che la sua dolce metà provava per lei.

Sono molte le sfaccettature della Vicenza che tuttora sono rimaste invariate poiché certi legami non mutano a discapito del tempo passato e delle mille avversità riscontrate.

Alba Parietti distrutta per la lontanava della sua dolce metà, le sue parole commuovono tutti i suoi fan

Come vi abbiamo già anticipato lei è stata legata sentimentalmente con diverse persone, le quali hanno giocato un ruolo fondamentale nella sua vita. Lei attualmente è felicemente impegnata ma un uomo in particolare, nonostante tutto, è ancora la persona più importante della sua vita. Stiamo indubbiamente parlando del suo storico ex Giuseppe Lanza, il quale le ha insegnato tutto ciò che sapeva e di questo lei ne è fermamente convinto.

Lui purtroppo ci ha lasciati l’11 ottobre del 2019, la sua morte ha cambiato completamente la vita della donna. Alba appunto è rimasta sconvolta poiché lui rappresentava ancora tutto ciò che lei conosceva dell’amore. Per omaggio ha deciso di pubblicare il suo pensiero tramite un post di Instagram:

“Caro Giuseppe, qualche giorno fa era il tuo compleanno. Sei stato un compagno di vita indimenticabile. Non c’è giorno in cui non parli di te, non ti ricordi come una presenza preziosa per la mia vita. Penso, ogni giorno che qualunque cosa bella mi accada , sia opera del tuo pensiero e mi accompagni con una carezza sulla strada della vita, regalandomi tante cose la vita stessa mi aveva tolto. Sei nel mio respiro e finché avrò vita sarai nel mio respiro. Perché il volersi bene , come noi ce ne siamo voluti è ed è stato eterno. Fuori da convenzioni e ruoli , pregiudizi fino alla fine della vita terrena. Sei in ogni giorno di sole, nelle persone che ho accanto e che Mi amano e mi proteggono, nei gesti d’amore e di amicizia, nelle buone notizie e in ogni giornata di sole. Ciao meraviglioso Giuseppe.“

Queste sono le parole di Alba Parietti a distanza di pochi giorni da quello che sarebbe stato il suo compleanno. D’altronde, il loro amore andava ben oltre il pensiero comune, loro si appartenevano ed il loro legame sarà eterno.