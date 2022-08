Palline di alluminio in dispensa, il segreto di ogni casalinga: dovresti farlo all’istante

Il foglio di alluminio è uno degli acquisti irrinunciabili in molte case per il numero di funzioni che può svolgere.

Dall’avvolgere il cibo per conservarlo alla tintura dei capelli, milioni di persone lo usano ogni giorno per le sue molteplici funzioni.

Usi delle palline di alluminio

Oltre agli usi più noti e diffusi in tutto il mondo, il foglio di alluminio è protagonista di molti trucchi fatti in casa. Uno di questi comprende anche il prendersi cura dei vestiti durante il programma di asciugatura della nostra lavatrice.

Il trucco è molto semplice, devi solo fare tre palline di carta stagnola delle dimensioni di una mano e metterle in lavatrice quando il programma di lavaggio è terminato, poco prima di procedere con l’asciugatura.

L’obiettivo principale è quello di proteggere i capi, poiché spesso vengono danneggiati durante il lavaggio e soprattutto durante l’asciugatura, dove c’è più elettricità statica.

Quando vengono a contatto, tutti i vestiti sono elettrificati e possono causare la rottura dei nostri vestiti e la fine della loro vita prima del previsto.

In questo modo, il trucco delle palline in foglio di alluminio eliminerà l’elettrificazione dei nostri indumenti, poiché l’alluminio è un metallo in grado di condurre il calore e non è magnetizzato. Un rimedio casalingo perfetto per prolungare la vita dei vestiti.

L’aspetto positivo di questo trucco è che il foglio di alluminio non è dannoso per la salute, né provoca danni agli elettrodomestici o ai vestiti. Inoltre, le palline di alluminio possono essere utilizzate per circa sei mesi.

Un altro buon modo per evitare che i capi si elettrizzino è quello di utilizzare l’ammorbidente nei lavaggi e programmi di centrifuga brevi, oltre al trucco della pallina di alluminio.

Alluminio nella dispensa, il segreto di ogni casalinga

La pulizia della cucina non solo richiede tempo, è fastidiosa e la si può detestare profondamente, ma è super necessaria. Come luogo in cui si conservano gli alimenti, non si vuole che vi siano insetti.

Sbarazzarsi degli insetti in cucina è molto peggio, bisogna pulirli e scacciarli completamente, quindi è meglio evitarli. Se è troppo tardi, ecco come pulire per liberarsene!