“Lo scoop si allarga”, Totti senza freni dopo il divorzio da Ilary | L’ha convinto Noemi

Francesco Totti sembrerebbe essere stato convinto da Noemi Bocchi ad allargare la famiglia. Ecco l’indiscrezione che è saltata fuori in questi giorni.

Francesco Totti dopo la separazione da Ilary Blasi sembra essere pronto a formare una nuova famiglia e sembra aver scelto l’estate per poter compiere questo gesto assieme alla sua nuova compagna Noemi Bocchi.

Secondo alcune indiscrezioni sarebbe proprio l’ex moglie di Mauro Caucci la donna per cui l’ex capitano della Roma avrebbe lasciato la conduttrice Ilary Blasi causandone così il divorzio.

Totti: l’ex calciatore intende allargare la famiglia

I due si sono conosciuti nel 2021 ad un torneo di padel organizzato da Alex Nuccelletti grande amico di Totti e da quel momento tra i due sembra che ci siano stati alcuni incontri anche se fino ad oggi non sono stati confermati.

Il settimanale Chi, ha rivelato nei giorni scorsi che Ilary avrebbe scoperto il tradimento grazie a sua figlia Isabel che avrebbe detto a sua madre di aver conosciuto due ragazzini che altro non sono che i figli della Bocchi.

Per questo motivo avrebbe ingaggiato un investigatore privato, e già insospettita dal fatto che Totti aveva levato la gestione dei social a sua sorella, avrebbe fatto seguire suo marito e scoperto il tradimento.

Questa versione però ha fatto infuriare l’ex calciatore che si è dimostrato pronto a dire la sua e a mettere un freno a tutte le versioni che in questi giorni sono uscite fuori riguardo i motivi della separazione dalla Blasi.

Quello che inizialmente sembrava essere la prima dichiarazione dopo il comunicato di separazione non è avvenuto e al contrario Francesco Totti sembra aver deciso di non nascondersi più e di vivere la storia con la Bocchi sotto gli occhi di tutti.

Inizialmente i due sembra che si vedevano in gran segreto, e l’ex capitano si faceva prestare delle auto dai suoi amici per non destare sospetti per passare la notte a casa della Bocchi per poi uscire in orari diversi.

Stando alle ultime foto pubblicate da Chi e a quanto riportato da Fanpage, Totti passerebbe del tempo a casa di Noemi senza avere più paura di essere beccato ed è stato paparazzato uscire fuori dallo stesso cancello dove è stata vista uscire anche Noemi con una dei suoi figli.

La decisione dell’ex capitano della Roma

Inoltre, dopo che Ilary è andata in vacanza con i suoi figli e sua sorella Silvia in Tanzania, la donna ha passato del tempo a Sabaudia posto dove assieme al suo ex marito ha passato molti estate.

Ed è proprio qui che Totti, come presume Fanpage, è andato a passare del tempo assieme alle sue figlie Chanel e Isabel in una casa vacanze e che a pochi minuti di distanza e nello stesso luogo, la Bocchi abbia affittato una casa per passare del tempo con sua figlia.

In questo modo pare che quella che sembrerebbe essere una casualità altro non è che una volontà di far conoscere i propri figli e di formare una famiglia allargata che possa andare d’accordo.

e giustamente questa si porta dietro la figlia in vacanza con la famiglia totti… ormai allargata 🤣 PIC.TWITTER.COM/EDQAY9SR07 — Marietta (@Mariettamitica) AUGUST 4, 2022

Se la notizia si rivelasse vera, non solo sarebbero confermate tutte le voci dei mesi scorsi che volevano l’ex calciatore impegnato con Noemi Bocchi, avvistata più volte sugli spalti a pochi metri di distanza, ma la notizia confermerebbe anche il fatto che Isabel avrebbe spiattellato ad Ilary la conoscenza dei figli della donna.

Al momento nessuno dei due ex coniugi si è pronunciato anche se sembra che molti programmi si stanno contendendo la Blasi per chiederle un’intervista esclusiva, ma la conduttrice avrebbe spiazzato tutto scegliendo di abbandonare il mondo della televisione per un anno per poi tornarci soltanto nel 2023 con la conduzione della nuova edizione dell’Isola dei famosi.

Non resta quindi che aspettare ulteriori dettagli sulla vicenda più chiacchierata dell’estate.