Ilary Blasi indomabile, è scattato il bacio: dopo la crisi con Totti inchiodata con lei | FOTO

Dopo la notizia della forte crisi con Francesco Totti spunta una notizia del tutto inaspettata, scatta il bacio con lei. Ecco tutti i dettagli a riguardo: cosa è successo davvero e soprattutto con chi.

Come ben saprete in questo ultimo periodo non si fa altro che parlare dell’annuncio della separazione della nota coppia formata proprio da Francesco Totti e lanosa conduttrice. Entrambi in questo periodo si sono ritrovati al centro del gossip proprio per via della presunta relazione clandestina del Pupo di Roma con una donna chiamata Noemi. Anche in passato, alcuni mesi fa, si è acceso il chiacchiericcio sulla loro presunta rottura. Questo non ha fatto altro che infastidire al coppia, la quale appunto ha smentito completamente ed ovviamente pubblicamente la notizia accusando del falso anche molte testate giornalistiche.

Pare però che nelle notizie riportate, ad oggi, si possa riscontrare una certa veridicità dei fatti. Attualmente non vi è un reale motivo dichiarato che giustifica la causa del loro allontanamento poiché dopo l’annuncio del divorzio i due non hanno smentito o confermato alcuna notizia.

Un dettaglio in particolare però non è passato affatto inosservato. Vediamo quindi nel dettaglio di che cosa si tratta e soprattutto chi è coinvolto in questa situazione.

Ilary Blasi incontrollabile, dopo la crisi con Totti scatta il bacio: ecco tutti i dettagli a riguardo

Come vi abbiamo già anticipato in diverse occasioni, alcuni mesi fa, è letteralmente scoppiato un putiferio mediatico che portava a galla una presunta crisi di coppia. La notizia riportata però è stata prontamente smentita da entrambi i diretti interessati, nonostante questo però in molti non hanno creduto alle loro parole ed hanno deciso di indagare per scoprire la verità.

Ebbene, secondo quanto riporta Il Messaggero, allora i due sono stati beccati insieme dopo una cena in un noto ristorane. Insieme a loro ovviamente vi erano i figli, la notizia della crisi aveva già raggiunto chiunque ed i giornalisti hanno tentato in ogni modo di immortalare lo scoop del momento. Davanti alle richieste del bacio di coppia però una frase del noto ex calciatore ha insospettito tutti.

“Sono venti anni che ci baciamo. E poi lei dice che adesso le piacciono le donne”– Queste furono le parole del Pupo di Roma. solo qualche giorno prima la nota conduttrice aveva appunto baciato la famosa presentatrice Michelle Hunziker nel suo show davanti a tutto il pubblico. Lei però non è l’unica ad aver baciato al conduttrice. Ovviamente per alcuni questo potrebbe essere riconducibile alla loro crisi, la quale appunto risale a qualche mese fa.