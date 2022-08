“Gli resta poco”, disastro a Windsor: il principino sta vivendo un inferno | Poveri genitori

A Buckingham Palace c’è molta preoccupazione per il principino. William e Kate sono davvero amareggiati per questa drammatica situazione. E’ accaduto un vero disastro al Palazzo Reale, il figlio del Principe e della Duchessa sta attraversano un periodo molto difficile.

Chi di noi almeno una volta non ha sognato di far parte della famiglia reale inglese. Essere circondati da ricchezze dal valore inestimabile, essere conosciuti in tutto il mondo e avere migliaia di persone a tua completa disposizione. Sarebbe un sogno, ma non è così facile come sembra. Nascere in una famiglia così importante e potente richiede molte responsabilità e regole rigidissime.

Una parola o un gesto fuori posto e subito i giornali gridano allo scandalo. Purtroppo, molti si dimenticano che loro sono persone normali e proprio come noi affrontano ogni tipo di difficoltà. Capita anche ai reali di sentirsi giù di morale o di attraversare periodi non affatto facili.

Il principe George: il terribile dramma

Quando si dice “famiglia reale” si pensa subito al potere, al lusso esagerato, i matrimoni sfarzosi e alla servitù. Ma non tutti pensano alla pressione mediatica che ognuno di loro ha, che colpisce anche i più piccoli.

Purtroppo, anche il piccolo George, figlio di William e di Kate Middleton, affronta i classici problemi che ognuno di noi vive quotidianamente. Ma gli esperti britannici ci allarmano e ci raccontano cosa sta affrontando il bambino.

George, malgrado la sua giovane età, è anche lui nel mirino dell’onda mediatica. Proprio per questo, fonti vicine hanno raccontato che gli resta poco prima di sviluppare le diverse problematiche che ha vissuto suo padre: scopriamo di più.

La malattia di William

Il principe William ne ha passate tante, dalla morte di sua madre, Lady D, fino alla malattia che ha dovuto sconfiggere con tutte le sue forze. In passato, ha sofferto di depressione. In particolare, il duca di Cambridge ha salvato un ragazzo in fin di vita e ha assistito allo scontro tra due auto. Degli episodi che lo hanno molto segnato, infatti, dopo aver visto con i propri occhi questi due avvenimenti, è caduto nel tunnel della depressione.

Purtroppo il suo importante ruolo lo ha portato a vedere situazioni tragiche. Quando sei parte di una famiglia così potente è difficile si è costretti ad assistere a scene del genere, lui è stato anche un pilota di ambulanza aerea per la Royal Air Force.

Proprio per questo, gli esperti sono preoccupati per le condizioni di suo figlio George. Tanto da arrivare ad affermare che al principino di Windsor resti ancora poco per finire a tutti gli effetti in depressione come accadde col suo papà. Il piccolo è già un ometto, sta crescendo molto in fretta e ma il rischio che sviluppi le stesse problematiche di William, preoccupa moltissimi i sudditi e l’intera famiglia reale.