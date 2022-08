Copri water vecchio e ingiallito, bastano questi 2 ingredienti: torna bianco splendente

Aceto e bicarbonato

Un rimedio casalingo che è stato utilizzato per la pulizia generale della casa perché considerato molto efficace. Tanto che è perfetto anche per pulire le macchie gialle in bagno. Entrambe le sostanze hanno qualità disinfettanti molto forti che ci permetteranno di ottenere risultati perfetti. Il trucco consiste nell’applicare prima il bicarbonato di sodio su tutta la superficie e poi cospargervi sopra l’aceto. Quindi, lasciare che la composizione penetri e agisca per qualche minuto. Infine, strofinare con una spugna e risciacquare accuratamente.

Perossido di idrogeno È una soluzione magnifica per rimuovere le macchie giallastre, molto rapida da applicare. Basta spruzzare l’acqua ossigenata sulla superficie della vasca da bagno e del WC, lasciare agire per circa 30 minuti e infine risciacquare bene con acqua calda. Facile, veloce ed efficace!

Spugna e schiuma per pulire il forno

Una soluzione che non ci sia aspetta di trovare per le macchie sul copri water vecchio e ingiallito, viene dall’usare la schiuma che di solito impieghiamo per la pulizia del forno.

Per riavere la nostra tavoletta come nuova non dovremo far altro che ricoprire tutta parte del copri water con le macchie con la schiuma e lascialo agire per una decina di minuti.

Poi utilizzando una spugna usata, che ha perso un po’ della sua “ruvidezza” strofinare su tutta la parte con la schiuma. Vedrete che il sapone non scivolerà via e voi riavrete la tavoletta del water come nuova!