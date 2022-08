Bancomat, prelievo senza carta: lo fai da casa | L’incredibile svolta che conoscono in pochi

By

Poste Italiane si rinnova costantemente e questo vale anche per i servizi di pagamento che offe. Quando chiedi a qualcuno di effettuare un’operazione per tuo conto, che si tratti di conto corrente postale o bancario, devi consegnargli il Bancomat.

Il prelievo senza carta è possibile? Te lo sarai chiesto più di una volta. Con Poste Italiane è possibile farlo: offre un’alternativa al prelievo contante tramite Postamat. Si tratta di una novità, di un nuovo modo di prelevare contanti senza carta. Ecco come funziona.

Bancomat: prelievo senza carta grazie a Poste Italiane

Nell’era digitale, i pagamenti elettronici si diffondono sempre più e, per molte operazioni, il denaro contante viene sempre meno utilizzato. Le banche consentono di eseguire molte operazioni online, da sito web o tramite app. Poste Italiane non è da meno ma, nel suo percorso legato all’innovazione, offre anche altre possibilità come il prelievo di contanti senza usare la carta. Con questo sistema è possibile effettuare il prelievo esclusivamente con il cellulare.

Aumenta progressivamente il numero di Postamat che permettono di erogare denaro senza bisogno di inserire la carta BancoPosta o la Postepay.

Prelievo senza carta dal Postamat con lo smartphone

Oggi, di regola, chi possiede una Postepay o un conto BancoPosta può tranquillamente effettuare operazioni tramite il sito web di Poste Italiane o tramite app dedicata. Può anche pagare nei punti vendita che aderiscono a tale sistema usando il codice QR.

Attualmente, con il codice QR si può anche prelevare denaro contante presso i nuovi sportelli Postamat che si stanno gradualmente diffondendo in Italia. Come si riconosce il nuovo sportello Postamat?

Basta consultare i menù delle operazioni disponibili allo sportello più vicino a te e verificare l’eventuale presenza della voce ‘Prelievo senza carta’. Devi premere il tasto 9 del tastierino numerico per trovare questa voce.

Come funziona il prelievo con i nuovi Postamat

Per avere la possibilità di prelevare senza carta dai nuovi sportelli Postamat, è necessario avere l’app sullo smartphone: serve ad inquadrare il codice QR che compare sullo schermo.

Una volta che hai inquadrato il codice QR con la fotocamera del telefono, l’applicazione installata nel tuo cellulare è in grado di interfacciarsi direttamente con il Postamat come quando inserisci fisicamente la card nella fessura apposita dello sportello. Stesso dicasi per le operazioni di prelievo: sono praticamente identiche.

Il nuovo sistema del prelievo senza carta offerto da Poste Italiane offre sicuramente più sicurezza e tranquillità: protegge da eventuali manomissioni che consentono ai truffatori di carpire informazioni sui conti correnti di utenti completamente ignari allo scopo di svuotarli.