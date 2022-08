“Amore mio”, Rita Dalla Chiesa lo ama alla follia: solo lui riesce a renderla così felice | FOTO

Rita Dalla Chiesa, una delle conduttrici più amate e note del panorama televisivo italiano. Della sua carriera sappiamo quasi tutto, ma in pochi conoscono realmente la sua vita privata. Ad esempio, sapete chi è il suo amore più grande? Si tratta proprio di lui.

Rita Dalla Chiesa è una storica giornalista e conduttrice televisiva. Nota soprattutto per essere stata al timone di Forum. La sua professionalità e la sua dolcezza l’hanno portata ad essere uno dei volti più apprezzati del panorama televisivo italiano. Per non parlare della sua vita privata che è sempre stata al centro dell’attenzione per via della burrascosa storia d’amore con Fabrizio Frizzi.

La presentatrice, dopo aver abbandonato definitivamente il mondo dello spettacolo italiano, ha deciso di dedicarsi interamente alla sua famiglia, ma soprattutto al suo più grande amore. Un gesto bellissimo e a cui ha dovuto rinunciare qualche anno fa per motivi lavorativi: scopriamo di più.

Rita Dalla Chiesa, chi è il suo più grande amore? E’ bellissimo

Rita Dalla Chiesa, uno dei volti più importanti del mondo dello spettacolo, anche se lei è sempre stata una donna molto riservata, infatti, ha sempre mantenuto la sua privacy fuori dai riflettori. Ma ultimamente, la conduttrice sta conoscendo il mondo dei social.

Proprio poco fa, l’ex padrona di Forum, ha pubblicato una serie di foto con l’amore della sua vita, si chiama Lorenzo Santoro ed è suo nipote, Tra i due c’è un rapporto bellissimo. infatti, Rita è una nonna perfetta: premurosa, gentile e dolce. Nel corso di un’intervista, la conduttrice ha raccontato che il piccolo Lollo ha sofferto molto nella vita: scopriamo di più.

Chi è Lorenzo Santoro? Tutto sul nipote di Mara Venier

Nel corso di un’intervista, rilasciata a Famiglia Cristiana, Rita Dalla Chiesa ha raccontato molto di suo nipote Lorenzo, figlio di sua figlia, Giulia Cirese e di Massimo Santoro. Lei è molto legata a, soprattutto dopo quello che ha affrontato il piccolo, ovvero, la scomparsa di suo padre Massimo. La conduttrice ha spietato:

“Lorenzo ha dovuto già affrontare un dolore enorme. Capivo che niente sarebbe stato come prima e ho dovuto fare un grosso lavoro anche su di me.”.

Tra Rita e Lorenzo c’è un bellissimo rapporto, i due si amano alla follia perché sono legati da un legame indissolubile. Nelle scorse ore, la conduttrice ha pure condiviso una foto insieme a lui dove si sono mostrati sorridenti e super affiatati. La Dalla Chiesa ha anche scritto una dolcissima dedica per lui: “Il regalo più bello che potesse farmi la vita. Tu, amore mio. E il tuo “ragazzo”♥️♥️ Il nostro Lollo.”