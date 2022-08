“Ti amo”, Eros Ramazzotti lo urla a squarciagola: è lei ad avergli rubato il cuore | FOTO

Il famoso cantante Eros Ramazzotti lo urla finalmente a gran voce, proprio lei è riuscita a rubargli definitivamente il cuore. Ecco di chi si tratta e come è nata la loro storia d’amore.

In questo ultimo periodo il noto cantante ha attirato incredibilmente l’attenzione su di sé per via del riavvicinamento con la nota conduttrice Michelle Hunziker, la quale ha annunciato pubblicamente il divorzio dal noto imprenditore Tomaso Trussardi. Il loro avvicinamento ha scosso tutti dal momento che nessuno si sarebbe mai potuto immaginare realmente una situazione del genere anche se in molti hanno segnato questo momento per moltissimo tempo. Nonostante il clamore iniziale però i due non hanno affatto alimentato le voci ed anzi hanno smentito il ritorno di fiamma descrivendosi come due semplici amici.

Da allora ognuno di loro ha intrapreso strade diverse anche se in molte occasioni hanno deciso di collaborare insieme in memoria dei vecchi tempi. La loro amicizia sembra procedere a gonfie vele ed ovviamente questo ha fatto insospettire molto i loro fan i quali sperano ancora in un possibile avvicinamento sentimentale. Nelle ultime ore però, il cantante ha deciso di sorprenderci con una dedica del tutto singolare che ha attirato l’attenzione di molti. Vediamo quindi insieme di che cosa si tratta realmente e soprattutto di chi.

Eros Ramazzotti più innamorato che mai, lo afferma pubblicamente per lei: ecco i dettagli

Come vi abbiamo già anticipato la loro storia d’amore ha colpito tutti ma per chi non lo sapesse la donna attualmente è molto legata ad un altro uomo, ovvero Giovanni Angiolini. D’altro canto anche nella vita del noto cantante non vi è spazio per alcuna storia d’amore al momento poiché una persona in particolare ha in possesso il cuore. Stiamo ovviamente parlando della figlia, la quale ha compiuto gli anni, 11 anni, ed ha ricevuto una dedica per il suo compleanno.

“Corri verso il tuo futuro in un mondo che spero sia migliore di adesso. Ti Amo Raffa.”– Queste sono le parole usate dal cantante per augurare un buon compleanno alla figlia Raffaela Maria. Per chi non lo sapesse lei è nata dalla relazione con la nota modella Marica Pellegrinelli, ovvero ex moglie di Eros. Lui attualmente infatti si dedica principalmente al suo ruolo di padre ed ovviamente alla musica. Le sue parole, semplici ma che racchiudono un significato profondo, hanno commosso tutti i suoi fan. Come potete ben vedere però l’immagine utilizzata per farle gli auguri non mostra il volto della bambina dal momento che sia lui che Marica tengono molto all privacy dei figli.