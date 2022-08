Tende, pulitissime e profumate senza detersivo né lavatrice: basta 1 ingrediente | Apri il frigorifero

Ecco in che modo potrete ottenere delle tende pulitissime, che faranno brillare la vostra casa. L’ingrediente magico lo trovate nel frigorifero.

Continuate a leggere per scoprire qual è l’ingrediente che abbiamo tutti in frigorifero e che è un toccasana per le tende sporche.

Come pulire correttamente le tende

Macchie gialle o opache sulla tenda di casa? Scopri come risolvere qualsiasi tipo di macchia, indipendentemente dal loro tessuto. Inoltre, ti mostriamo i migliori prodotti fatti in casa per lavare le tende e lasciarle lucide come il primo giorno.

Lunghe, corte, piccole, colorate, bianche, sono tante le forme, i colori e le trame che possono avere. Alcune hanno bisogno di procedure di lavaggio complesse, mentre altre sono molto semplici da mantenere e curare.

Tende pulite, profumate e prive di polvere renderanno la tua casa sempre impeccabile. La prima cosa è controllare, utilizzando l’ etichetta di lavaggio, che tipo di tenda hai e se può essere lavata in lavatrice o in lavatrice.

A quel punto, non dovrete far altro che metterle in lavatrice, evitando il sovraccarico. Se sono molto ampie, procedete lavandole a una a una. Quindi selezionate un programma breve, in acqua fredda (30 o 40 gradi) e aggiungete un detersivo per lavatrice per capi delicati.

Se le tende sono bianche, potete aggiungere una spruzzata di candeggina per ripristinarne il bianco. Se sono colorate, non dimenticate di introdurre una salvietta cattura colore.

Ricordatevi di utilizzare una centrifuga breve, al massimo 400 giri al minuto per evitare che le fibre si danneggino.

Dopo il lavaggio, dovrete appenderle immediatamente sullo stendino per evitare che si riempiano di grinze. Aprite le porte e le finestre e assicurarsi che gli ambienti siano ben ventilati per evitare l’accumulo di umidità.

Sapevate che esiste un ingrediente naturale, che trovate in frigorifero, che vi permette di ottenere tende pulitissime e profumate? Continuate a leggere per scoprire di cosa stiamo parlando!

Ecco l’ingrediente miracoloso che trovate in frigorifero

Non tutti lo sanno, ma esiste un metodo rivoluzionario per pulire le vostre tende di casa. E’ molto importante che ve ne prendiate cura, in modo che rimangano sempre impeccabili e conferiscano un aspetto nuovo alle stanze della vostra casa.

In particolare, vi proponiamo una soluzione fatta con ingredienti che potete trovate facilmente in casa vostra.

L’ingrediente chiave di questa ricetta è l’aceto bianco, che potete trovare direttamente nel vostro frigorifero. Ne basta solo un cucchiaino!

E poi ancora servono 2 cucchiai di sapone di Marsiglia in scaglie, 3 cucchiai di bicarbonato e dell’acqua.

Ciò che dovrete fare è mescolare tutti gli ingredienti in acqua e mettere le tende ammollo per almeno 3 ore. A quel punto saranno pronte per il passaggio in lavatrice.

E voi conoscevate questo rimedio naturale e incredibile? Lo adotterete sempre? Fateci sapere se con le vostre tende funziona!