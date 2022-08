Pavimento opaco e appiccicoso, è questo l’ingrediente che lo fa risplendere: vai in cucina

Per pulire le fughe delle piastrelle, che sono i punti in cui tende ad accumularsi la maggior parte dello sporco, si può usare il bicarbonato di sodio.

Un’ottima opzione è il sapone biologico in polvere per piatti, un detergente vegetale ipoallergenico e biodegradabile.

La pulizia dei pavimenti piastrellati è forse la più semplice di tutte. Non sorprende che si tratti di un tipo di pavimento piuttosto resistente, per cui è sufficiente aggiungere all’acqua un po’ di detergente ecologico.

Per pulire i pavimenti in ceramica in modo naturale e non tossico, il sapone di Marsiglia è perfetto. In forma liquida o in scaglie (sciolte in acqua calda), questo sapone è perfetto per le pulizie domestiche ecologiche.

Ricordiamo che il sapone di Marsiglia è presente nelle nostre case dalla metà del XIX secolo. Le nostre nonne ne conoscevano bene i benefici e, prima dell’avvento dei detergenti chimici, era il miglior alleato per la pulizia.

Infine, si possono aggiungere alcune gocce di un fresco profumo di olio essenziale alla lavanda o di qualsiasi altro aroma per lasciare nella stanza una fragranza molto piacevole.

Un detersivo fai da te per pulire un pavimento opaco e appiccicoso in gres prevede l’uso una miscela fatta con: aceto, acqua, alcol denaturato e sapone di Marsiglia in scaglie o liquido.

Grazie all’aceto si rimuove lo sporco e tutto senza lasciare aloni sul pavimento, che risulterà perfettamente lucido!

I pavimenti in grès porcellanato tollerano poco i detergenti oleosi e le proprietà pulenti e delicate e dal sapone di Marsiglia è potenziato dall’aceto bianco.

Se il vostro pavimento invece di essere opaco è lucido, sarà sufficiente aumentare la quantità di alcool e sostituite un paio di cucchiai di bicarbonato di sodio al bicchiere di aceto.