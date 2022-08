“Mi sei mancato”, Gianni Sperti finalmente lo mostra a tutti: ad aspettarlo a casa c’è lui | FOTO

Il noto opinionista di Uomini e Donne, Gianni Sperti lo mostra finalmente a tutti, proprio lui lo aspetta dolcemente a casa: ecco di chi si tratta.

Il famoso opinionista del noto programma televisivo condotto proprio dalla famigerata presentatrice Maria De Filippi, è ormai un volto fondamentale nel mondo dello spettacolo. La sua presenza nello studio di UeD ha giocato un ruolo incredibilmente nella sua vita. Anche per questo motivo infatti in molti hanno iniziato ad incuriosirsi non solo della sua vita professionale ma perfino di quella privata. Per questo motivo si sente spesso il suo nome nelle notizie di gossip.

Chi lo segue da tempo sa perfettamente che in passato è stato legato con Paola Barale, la loro storia però terminò prima del previsto. Da allora sul suo conto sono iniziate a circolare innumerevoli notizie.

In molti si sarebbero però aspettati un nome che venisse associato alla sua vita sentimentale, ad oggi però non vi è ancora alcuna traccia dal momento che lui tiene particolarmente alla sua privacy. Per questo motivo infatti non rende pubblica la sua quotidianità ed anzi tenta in tutti i modi di non far trapelare nulla. Nelle ultime ore però qualcosa è cambiato, vediamo insieme cosa è realmente successo e soprattuto chi la sua dolce metà.

Gianni Sperti, proprio lui lo aspetta dolcemente a casa: ecco tutti i dettagli a riguardo

Come vi abbiamo già anticipato il famoso opinionista torna a far parlare di sé proprio per via di un avvicinamento del tutto inaspettato. Sono molti i chiacchiericci che attualmente circolano sul suo conto e molti di questi lo vedono principalmente legato ad una persona in particolare. Nonostante questo però tuttora non si conosce la sua identità. Nelle ultime ore lui stesso ha attirato l’attenzione su di sé proprio per via di uno scatto pubblicato sulle sue Instagram Stories.

Solo poche ore fa il noto opinionista ha deciso di pubblicare uno catto del tutto singolare dal momento che ritrae proprio il suo fedele compagno. Si tratta appunto di un amico peloso che lo ha aspettato a casa sua per tutto il tempo. Come potete ben vedere dall’immagine inserita la descrizione è molto dolce. Si vede appunto il piccolo amico di un colore magnifico posato sulla sua mano con aggiunto: “Mi Sei Mancato”. Ebbene, questo semplice scatto ha emozionato tutti dal momento che difficilmente l’opinionista condivide sui social alcuni scatti della sua vita privata.