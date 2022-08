“La mamma non vi dimenticherà mai”, dramma a palazzo reale: Charlene col cuore a pezzi

Come sapete, negli ultimi mesi Charlene di Monaco ha attraversato un periodo davvero difficile a causa della terribile malattia che l’ha costretta a stare lontana dalla sua famiglia. Per lei non è stato affatto facile affrontare tutto questo: scopriamo cosa è successo.

Charlene di Monaco è stata bloccata per mesi in Sudafrica a causa di una grave infezione. Proprio per questo è stata assente dai suoi impegni ed eventi pubblici, ma soprattutto è stata lontanata per tantissimo tempo dai suoi affetti. Per la principessa non è stato affatto facile, non ha potuto nemmeno festeggiare con Alberto i 10 anni di matrimonio. In questi ultimi mesi si è parlato anche di una tragica crisi tra lei e il principe di Monaco.

Ma la situazione si è fatta ancora più critica durante l’assenza di Charlene. I suoi due figli gemelli hanno provato un senso di nostalgia molto forte e ad accudirli c’è sempre stata un’altra donna: scopriamo cosa è accaduto.

La crisi tra Charlene e Alberto di Monaco

Negli ultimi mesi, Charlene ha vissuto un periodo davvero travagliato, dopo i diversi interventi chirurgici all’apparato otorinolaringoiatrico, la lontananza dalla sua famiglia, il ricovero in una clinica svizzera e infine la convalescenza a Roc Agel, la residenza di campagna di Palazzo Grimaldi, la Principessa è davvero stanca.

Sono stati tutti avvenimenti che hanno messo a dura prova le sue condizioni psichiche e fisiche. Inoltre, avrebbero messo in crisi anche il suo matrimonio con Alberto. Secondo i tabloid europei la separazione della coppia reale è sempre più vicina. Ora l’obiettivo della principessa, non sarebbe recuperare il rapporto con suo marito, ma stare vicina ai suoi due figli, però anche qui la situazione è più difficile di quanto sembra.

Charlene di Monaco: “La mamma non vi dimenticherà mai”

Durante l’assenza di Charlene, i suoi due gemellini sono cresciuti da papà Alberto e zia Stephanie. Negli ultimi mesi, Jacques e Gabriella, avrebbero visto la mamma pochissime volte, alcuni sospettano che sia stato proprio il principe a costringere sua moglie ad allontanarsi dai bambini.

Ma già pochi mesi fa, una fonte vicina alla coppia ha garantito che “Lei non dimenticherà mai i suoi figli”. Più volte sui social, la Principessa ha espresso la sua sofferenza nel vivere separatamente da Jacques e Gabriella.

Se la sua assenza sia legata non solo ai motivi di salute ma anche per una crisi di coppia, non lo sappiamo, ma le voci si fanno sempre più insistenti. Una cosa è certa, Charlene non ha intenzione di allontanarsi da loro.

Mentre lei era in Sudafrica, i bambini sono stati sempre con zia Stephanie, la sorella di Alberto. Come in molti sanno, tra le due donne non c’è mai stata una grande simpatia, addirittura, si vocifera che lei starebbe facendo di tutto per cacciarla definitivamente da Palazzo Grimaldi.