“È costretta a farlo”, clamoroso: la clausola segreta imposta da Totti | Povera Ilary

Secondo una clausola Francesco Totti avrebbe costretto Ilary Blasi a fare qualcosa contro la sua volontà. Ecco di cosa si tratta.

Francesco Totti e Ilary Blasi non sono più una coppia, ma questa notizia è ormai da un mese sulla bocca di tutti, ma sembra che l’ex calciatore abbia costretto la sua, ormai, ex moglie abbia obbligato sua moglie a fare una cosa molto particolare facendole firmare una clausola segreta.

Questo spiegherebbe molte cose che stanno accadendo in questo periodo e andrebbe a dare la risposta a molte domane e al perché Ilary continua nonostante i suoi impegni a vivere ancora nella capitale.

Totti e la clausola segreta fatta firmare a Ilary

La coppia attualmente non ha rilasciato nessun commento dopo aver comunicato la loro separazione tramite due comunicati distinti anche se le voci di corridoio su come la loro storia è terminata stanno facendo infuriare non di poco l’ex capitano della Roma.

Dopo l’annuncio della fine del loro matrimonio Ilary Blasi è partita per le vacanze con i suoi tre figli e sua sorella Silvia in Tanzania, dove visitando l’arcipelago di Zanzibar ha goduto della natura del posto senza pensare a quello che stava accadendo in Italia.

Una volta tornata nel nostro Paese, Ilary ha cominciato ad utilizzare in modo ossessivo i social e secondo delle fonti vicino a lei pare che la scelta sia dovuta al fatto di volersi mostrare come una donna forte che non è stata scalfita da quello che è accaduto.

Mentre Francesco Totti ha passato del tempo con un amico alle Terme dei Papi, Ilary ha passato dei giorni a Sabaudia posto in cui è sempre andata in vacanza con il suo ex marito, ma questa volta con la compagnia dei suoi genitori.

È proprio qui che ha festeggiato l’anniversario di matrimonio di suo padre e sua madre e sembra che sia in attesa di Totti per fare il cambio della guardia con i propri figli che andranno in vacanza con loro padre.

Ilary, deve essere contenta dal punto di vista televisivo, perché l’ultima edizione dell’Isola dei famosi è stata per lei molto soddisfacente dal punto di vista degli ascolti e delle interazioni sui social.

Nonostante stesse vivendo in pieno la separazione, Ilary non ha dato modo di far capire cosa stava per accadere e ha continuato a sfoggiare il suo sorriso e come ha dichiarato anche Vladimir Luxuria, ha preferito pensare al lavoro non mettendo in risalto quello che le stava accadendo.

Inoltre, sembra che la decisione di annunciare la separazione dopo due settimane dalla fine del reality sia dovuto proprio al fatto di non far parlare della vicenda all’interno del programma per non spostare l’attenzione su di lei piuttosto che sui naufraghi.

L’accordo

Il programma avrà una nuova edizione e sicuramente Ilary verrà riconfermata come conduttrice e pertanto sembra aver preso in considerazione il fatto di lasciare la città di Roma per trasferirsi a Milano e lavorare senza fare avanti e indietro.

Però, secondo il settimanale Nuovo Tv di Riccardo Signoretti, sembra che questa decisione le sia stata impedita proprio dal suo ex marito tramite una clausola segreta all’interno della loro separazione.

Sembrerebbe che l’ex calciatore avrebbe fatto firmare alla sua ex moglie un patto in cui è dichiarato che la donna non lascerà la capitale in modo da non creare problemi riguardo l’affidamento dei figli e gli impegni scolastici di questi.

Ovviamente si tratta soltanto di una voce di corridoio e come tutte le altre notizie riguardanti al coppia trapelate in questo mese non sono state confermate ma solo chiacchierate da gente vicino alla coppia.

Vedremo se effettivamente Ilary continuerà a condurre la trasmissione facendo la pendolare o se si trasferirà nel capoluogo lombardo.