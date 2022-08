Belen Rodriguez, finalmente il nuovo arrivato a casa De Martino: Luna e Santiago felicissimi | FOTO

Nelle scorse ore, la famiglia De Martino – Rodriguez ha accolto finalmente un nuovo arrivato. I fan della storica coppia aspettavano questo momento da tantissimo tempo, la piccola Luna Marì e Santiago sono al settimo cielo: non ci crederete mai, ma è accaduto veramente.

Belen Rodriguez, è continuamente al centro dell’attenzione, la sua vita privata suscita ogni volta un grande interesse. Milioni di persone sono curiose di sapere sempre di più sulla sua quotidianità. Sul suo seguitissimo profilo IG condivide momenti della sua giornata insieme alle persone che ama. Recentemente, non è passato inosservato un filmato che ha pubblicato nelle sue storie IG.

Si tratta di un bellissimo annuncio che ha reso felici non solo i suoi follower, ma anche i suoi due amori più grandi, stiamo parlando dei suoi figli, Luna Marì e Santiago. I bambini sono rimasti davvero contenti della bellissima sorpresa, non se l’aspettavano proprio: scopriamo cosa è accaduto.

Belen Rodriguez e la bellissima sorpresa a Luna Marì e Santiago

Come ben sapete Belen Rodriguez è madre di due splendidi bambini. Il suo primogenito, Santiago, è nato il 9 aprile del 2013, dall’amore con Stefano De Martino, invece Luna Marì è venuta al mondo nell’estate del 2020, precisamente il 12 luglio e suo padre è il noto haistylist Antonino Spinalbese.

Quest’ultimo e la showgirl argentina si sono detti addio lo scorso dicembre ma sono rimasti in buoni rapporti per mantenere un buon equilibrio per il bene della loro bambina. Recentemente, Belen Rodriguez ha ritrovato la serenità con il suo ex marito, Stefano De Martino.

I due sono tornati insieme e il loro rapporto è più forte di prima. Luna Marì e Santiago stanno crescendo con tutto l’amore possibile. Nelle scorse ore, i due bambini si sono emozionati per via di una bellissima sorpresa, il video ha commosso l’intero web: scopriamo di più.

Luna Marì e Santiago al settimo cielo: il dolce motivo

Belen Rodriguez, una delle showgirl più conosciute e amate del panorama televisivo italiano. Recentemente, ha dovuto affidare i suoi due bambini alla zia Cecilia, perché è tornata a lavoro. Ma a casa degli zii, i figli di Belen si sono emozionati per l’arrivo di un cagnolino dolcissimo con cui hanno giocato per tutto il tempo.

Cecilia Rodriguez, ha condiviso un filmato sui social, che poi Belen ha pubblicato poco dopo nelle sue storie IG, in cui si vede il dolce amico a quattro zampe, riempire Luna Marì di baci e coccole. Anche Santiago era presente e vedere i due bambini così felici dalla presenza dell’affettuosissimo cane, ha emozionato i follower delle due sorelle Rodriguez.