Asciugamani morbidi e sofficissimi, ne basta un cucchiaio in lavatrice: lo fanno sempre in tintoria

I vostri asciugamani e teli da mare sono diventati ruvidi nel tempo a causa dei ripetuti lavaggi e non sapete come farli tornare morbidi?

Nessun problema, ci sono un paio di soluzioni infallibili per farli tornare morbidi e soffici come una volta!

Dopo una bella doccia, non c’è niente di più sgradevole che ritrovarsi faccia a faccia con un asciugamano ruvido che strappa la pelle, senza asciugarla.

Un incontro così poco piacevole, e per evitare che i vostri teli da bagno e gli altri asciugamani finiscano per essere rovinati dai numerosi lavaggi, ci sono alcuni trucchetti della nonna per riportare i vostri asciugamani da bagno alla morbidezza di un tempo. Vediamo allora come prendersene cura correttamente.

Il mare con la salsedine o, la piscina con il cloro sono degli attentati alla morbidezza dei nostri teli da mare. Anche i ripetuti lavaggi e l’acqua troppo piena di calcare rendono le nostre spugne, stoffe poco piacevoli con cui entrare in contatto!

Può sembrare dispendioso ma per casi molto “rigidi” un buon sistema richiede che siamo lavati da soli, ma due volte in lavatrice con ciclo caldo.

Per il primo lavaggio, dovremo sostituire il solito detersivo con 200 ml di aceto bianco.

Durante il secondo lavaggio, invece si devono versare circa 100 grammi di bicarbonato di sodio nella vaschetta, al posto del detersivo.

Con questa ricetta non solo ritroverai gli asciugamani e i teli da bagno morbidi e avvolgenti, ma continuerai ad averli morbidi e senza odori sgradevoli.

Per questo motivo occorre ricordarsi di aggiungere un cucchiaio di aceto bianco o bicarbonato durante i tuoi cicli di lavaggio, per la manutenzione quotidiana di lenzuola e asciugamani.

Inoltre è possibile anche sostituire il solito ammorbidente chimico con del succo di limone, per un risultato perfetto!