Artena: cade dal balcone e interviene l’eliambulanza

Ad Artena, in provincia di Roma, una ragazza di 25 anni è stata trovata riversa a terra nella zona Contrada Le Valli.

Le indagini chiariranno se l’evento della tarda mattinata di oggi, è stato un incidente oppure un tentativo di suicidio.

Ragazza morta ad Artena

Si tratta di un tentativo di suicidio o uno sfortunato incidente quello in cui è rimasta ferita gravemente la 25enne trovata oggi ad Artena? Le forze dell’ordine stanno lavorando per stabilirlo e la scientifica sta effettuando i rilievi per tentare di ricostruire la dinamica dei fatti.

Siamo in zona Contrada Le Valli e la ragazza era riversa terra, in strada, sotto il balcone della propria abitazione.

La caduta fortunatamente non le è stata fatale anche se l’altezza era considerevole. All’arrivo dei soccorritori la situazione non era delle migliori, infatti la donna ha riportato molte ferite e contusioni varie e dunque è intervenuto l’elisoccorso per trasportarla velocemente in ospedale.

La buona notizia è che, secondo quanto riferito dai medici che si stanno occupando di lei, non è in pericolo di vita ma ancora c’è assoluto riserbo sul suo quadro clinico, comunque ritenuto grave.

Ora la ragazza si trova presso l’ospedale Umberto I di Roma e saranno le indagini dei Carabinieri a far luce sulla faccenda, chiarendo la natura dell’episodio, ad ogni modo secondo alcune testimonianze sembra che la donna non sia mentalmente sana.

L’auguri è che la giovane si riprenda il prima possibile, tuttavia se fosse confermata l’ipotesi del tentato suicidio bisognerà prendere provvedimenti per evitare che ricapiti nuovamente.

Le indagini

Grazie alla chiamata alle forze dell’ordine e al 118, gli agenti e i soccorritori sono intervenuti sul luogo per poter prestare soccorso alla donna e recintare l’area allontanando i curiosi.

Mentre la Polizia Scientifica sta effettuando i consueti rilievi per capire cosa sia successo realmente, si stanno cercando testimoni di quanto avvenuto e si stanno ascoltando coloro che conoscono la ragazza e possono fornire elementi utili alle indagini.

Secondo quanto emerso, la 25enne soffre di disturbi psichici ma ancora è da stabilire se questa problematica possa averla portata a buttarsi dal balcone della sua abitazione oppure ci sono altri motivi dietro al tragico gesto.

Le forze dell’ordine attendono ora che le sue condizioni si stabilizzino e che quindi sia fuori pericolo, per poter ascoltare la sua versione e capire cosa sia successo.

Chi la conosce, dichiara che si tratta di una donna instabile ma che comunque non ha mai creato problemi agli altri, di carattere tranquillo e pacifico. Non resta che attendere ulteriori aggiornamenti.