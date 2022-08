Anguria, se la conservi così ti dura dolce e succosa per 12 mesi: l’infallibile metodo delle nonne

L’anguria è uno dei frutti in cima a tutti i preferiti dell’estate. È rinfrescante, saziante e digeribile principalmente perché contiene il 95% di acqua.

Se acquistiamo un anguria intera possiamo conservarla a temperatura ambiente, ma se l’acquistiamo a pezzi dobbiamo assicurarci che sia sempre refrigerata e, inoltre, ricoperta da pellicola trasparente.

L’acqua fresca ci dà molta vita in una giornata a calda, ma mai come una rinfrescante e deliziosa fetta di anguria!

La prima tecnica per conservare l’anguria tagliata è:

Tagliare a metà il frutto intero.

Eliminare la crosta e tagliarla a cubetti.

Mettere i cubetti in un contenitore ermetico e coprire.

Lasciare il contenitore coperto in frigorifero

Anguria dolce e succosa per 12 mesi

Ma se invece di qualche giorno la volessimo conservare per più tempo? Ebbene c’è un modo per conservare l’anguria addirittura per 1 anno! Si, possiamo conservare questo fantastico frutto estivo per molto tempo.

Per quanto questo sia sorprendente esiste il procedimento giusto che vi consentirà di gustare l’anguria anche nel pieno della stagione invernale.

Se tutti i passaggi sono seguiti correttamente, il processo è piuttosto semplice, in caso contrario il suo aspetto può essere poco ideale e causare notevoli delusioni.

L’anguria fa bene all’organismo in quanto è un’ottima risorsa di antiossidanti tra cui i carotenoidi e il licopene. Per cui vediamo in quale modo possiamo preservarla per più tempo, di cosa abbiamo bisogno e come procedere passo passo alla sua conservazione.

Ingredienti

3/4 kg circa di anguria,

pepe in grani (qualsiasi nero, rosa, bianco och verde),

(qualsiasi nero, rosa, bianco och verde), 2 cucchiai di zucchero,

semi di aneto 1 cucchiaio,

acido citrico 1 cucchiaio,

bicarbonato 1 cucchiaio,

sale 1 cucchiaio,

acqua bollente q.b.

Preparazione

Iniziamo la preparazione dell’anguria pulendo con il bicarbonato la buccia con una spugnetta leggermente abrasiva, quindi sciacquiamo e asciughiamo per bene.

Il frutto va si tagliato, ma non per essere sbucciato, infatti dovremo realizzare delle fette tonde che poi faremo spicchi.

Una volta terminato questi spicchi vanno riposti nei barattoli da 3 litri, che abbiamo lavato e asciugato perfettamente.

Terminata l’operazione si versa nei barattoli dell’acqua bollente e poi si chiudono mettendo il coperchio e si lascia una ventina di minuti a temperatura ambiente.

Passati i minuti si elimina l’acqua e a questo punto si uniscono il resto degli ingredienti: i semi di aneto e il pepe, l’acido citrico, lo zucchero e il sale. Si versa di nuovo l’acqua bollente nei barattoli e si chiude con il coperchio i barattoli, formando così il sottovuoto

A questo punto si coprono i barattoli con dei canovacci puliti e una volta fatti raffreddare per un giorno intero siamo pronti a conservare la nostra anguria in barattolo in un posto asciutto, anche per un anno intero.