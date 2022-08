Vetro del forno, l’infallibile trucchetto per pulirlo da cima a fondo: clicca il tasto segreto

Una delle faccende domestiche più difficili e noiose è senza dubbio la pulizia del doppio vetro del forno. Ora vi sveleremo un piccolo trucco che può aiutarvi a pulirlo e disinfettarlo in maniera impeccabile. Basta solamente cliccare un tasto: scopriamo di più.

Il forno è un elettrodomestico molto utilizzato in tutte le case italiane. E’ importante pulirlo e disinfettarlo dato che viene a contatto con il cibo che prepariamo. Per questo, non si tratta di un fattore estetico, ma della nostra salute. Anche se non è facile sistemarlo, soprattutto se c’è il doppio vetro che serve per mantenere la temperatura interna del forno costante.

Ma esiste un infallibile trucco che non tutti conoscono che vi aiuterà per pulirlo da cima in fondo, senza alcuna fatica. Basterà solamente un po’ di pazienza per riportare il doppio vetro come nuovo. Siete curiosi di scoprire questo fantastico segreto? Vi svolterà la vita.

Come pulire il doppio vetro del forno: facile e veloce

Purtroppo, non possiamo sottrarci dalla pulizia del doppio vetro del forno, soprattutto se lo utilizziamo spesso. Se non conoscete il trucco per lavarlo più rapidamente possibile può rivelarsi un’operazione non affatto semplice. Ma ora vi sveleremo un segreto che poche persone sanno.

Vi basterà utilizzare un prodotto che potrete fare proprio voi, vi serviranno solamente 3 ingredienti. Un composto super economico e facile da realizzare. Ma non solo, l’ambiente vi ringrazierà, dato che non vi occorrerà nessun detergente chimico e vi garantiamo che il risultato sarà davvero sorprendente, rimarrete a bocca aperta: scopriamo di più.

Doppio vetro del forno: il trucco infallibile per pulirlo

Se detestate pulire il vetro del forno, sarà fondamentale per voi conoscere questo infallibile trucchetto che vi svolterà la giornata. Per cominciare, vi serviranno due cucchiai di bicarbonato di sodio, mezzo bicchiere d’acqua e 2 cucchiai di aceto di vino bianco. Sono tutti ingredienti low cost e che potrete trovare facilmente in dispensa.

Mescolate tutto il composto e versatelo in uno spruzzino. Ora arriva la parte più difficile, smontare il doppio vetro. Ma basta schiacciare un tasto sotto al vetro per levare i gancetti ed il gioco è fatto. A questo punto dovrete solamente spruzzare il detergente fatto in casa sulla superficie e poi passare un panno in microfibra su tutti i lati.

Se il forno è tanto sporco, ripetere i passaggi più volte, cambiando anche il panno. Quando avrete finito, fate attenzione a rimettere il doppio vetro, sarà inserito correttamente solamente se avvertirete un piccolo clic. Con questo facile ed efficace trucco, avrete un forno pulito ed igienizzato da cima a fondo, basta davvero poco. Vi è stato utile? Fatecelo sapere.