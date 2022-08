Pepe nero nel water, l’incredibile motivo per cui stanno iniziando a farlo tutti: potrebbe salvarti

Il pepe nero è spesso citato come ingrediente salutare, e come compagno che migliora l’assimilazione della curcuma.

Tuttavia, il pepe nero ha proprietà che lo rendono prezioso di per sé.

Come antiossidante – I radicali liberi sono molecole instabili che possono danneggiare le cellule e i tessuti del nostro corpo. Alcuni sono prodotti dal metabolismo stesso dell’organismo durante l’esercizio fisico o la digestione del cibo.

In dosi moderate vengono utilizzati dal sistema immunitario per attaccare batteri e virus patogeni, ma quando vengono prodotti in eccesso diventano un problema: sono collegati a infiammazioni, invecchiamento precoce, malattie cardiache e alcuni tipi di cancro.

Il pepe nero è ricco di un composto vegetale chiamato viperina dalle potenti proprietà antiossidanti, che previene o ritarda gli effetti dannosi dei radicali liberi.

Come antinfiammatorio – L’infiammazione cronica può essere un fattore alla base di molte malattie come l’artrite, le malattie cardiache, il diabete e il cancro.

La piperina, il principale principio attivo del pepe, combatte efficacemente le infiammazioni, come dimostrato da studi condotti su animali affetti da artrite.

Il trattamento con la viperina ha ridotto il gonfiore delle articolazioni e i marcatori di infiammazione nel sangue, secondo un articolo pubblicato su una rivista scientifica.

Benefico per il cervello – È stato dimostrato che la piperina migliora le funzioni cerebrali negli studi sugli animali. In particolare, ha mostrato potenziali benefici per i sintomi legati a malattie cerebrali degenerative come il morbo di Alzheimer e il morbo di Parkinson.

Aumenta l’assorbimento dei nutrienti – Oltre ad aumentare l’assorbimento della curcumina fino a 20 volte, il pepe nero può aumentare l’assorbimento di nutrienti essenziali come il calcio e il selenio.