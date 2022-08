Melanzane alla tabacchiera, il piatto tradizionale siciliano: anche meglio della parmigiana!

By

La parmigiana è buonissima, ma avete mai provato le melanzane alla tabacchiera? Hanno un sapore davvero assurdo, adatte per un contorno saporito. Ma non solo, sono facilissime da fare, in pochissimo tempo sono pronte: scopriamo come realizzarle.

Invece della classica parmigiana oggi vi proponiamo le melanzane alla tabacchiera, più gustose e molto più facili da preparare. E’ una ricetta originaria della Sicilia e se amate i loro piatti tipici, non potrete far a meno di assaggiarle. Si tratta di un piatto davvero gustoso che una volta assaporato non potrete più farne a meno.

Se all’improvviso sarete costretti ad accogliere qualche ospite inaspettato, questa ricetta è quella che fa per voi. Inoltre, sono adatte per essere gustate in questo periodo dell’anno, quando il caldo si fa sentire. Sono ottime anche con le acciughe e il pecorino, ma vi potete comunque sbizzarrire con i vostri ingredienti preferiti: scopriamo di più.

Melanzane alla tabacchiera: tutti gli ingredienti

Le melanzane alla tabacchiera sono un contorno della tradizione siciliana, gustoso, saporito e semplice da realizzare. Ci vorranno solamente 10 minuti per preparare questa buonissima pietanza. Sicuramente, tutti i vostri ospiti rimarranno a bocca aperta. Per realizzare le melanzane alla tabacchiera per 4 persone vi occorreranno i seguenti ingredienti:

4 melanzane

1 o 2 acciughe

Prezzemolo

3 cucchiai di formaggio grattugiato

3 cucchiai di mollica di pane raffermo

1 cipolla bianca oppure rossa

aglio

2 cucchiai di passata di pomodoro

Pepe q.b.

Olio evo q.b.

Sale q.b.

Sale grosso q.b.

Come avrete notato, sono tutti ingredienti che si trovano facilmente in ogni cucina italiana. Inoltre, la preparazione è alquanto semplice, vi basterà davvero poco per mettere insieme il tutto e creare un’opera d’arte: scopriamo di più.

Melanzane alla tabacchiera: la preparazione | Facilissima

Le melanzane alla tabacchiera, sono così facili da preparare che anche i bambini possono realizzarla, ovviamente, sempre sotto la supervisione e l’aiuto di un adulto. Per prima cosa, bisogna lavare e togliere le estremità delle melanzane.

Successivamente tagliamole a metà verso la loro lunghezza, mettiamo sopra il sale grosso. Facciamo passare un’ora e sciacquiamo, per poi bollirle per 5 minuti. Scoliamo le melanzane, asciughiamole con cura e quando si saranno raffreddate mettiamo la polpa in una ciotola.

Intanto, in una padella mettiamo l’olio e le acciughe, aspettiamo qualche minuto e aggiungiamo la cipolla precedentemente affettata, insieme mettiamo anche la polpa della melanzana. Aspettiamo circa 7 minuti per poi togliere il tutto dal fuoco.

Non vi rimarrà altro che mescolare tutti gli ingredienti rimasti, come la mollica, il formaggio grattugiato, l’aglio, il prezzemolo, la salsa di pomodoro, sale, pepe e mettere il ripieno nelle melanzane su una teglia oliata. A questo punto dovrete solo infornare a 180° per circa 20-25 minuti e finalmente immergervi nel loro sapore.