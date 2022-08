Marica Pellegrinelli, salta fuori il vero motivo dell’addio ad Eros: era obbligata a farlo ogni giorno

La famosa modella Marica Pellegrinelli dice finalmente tutta la verità riguardo l’addio ad Eros Ramazzotti. La realtà è molto diversa da ciò che sembra: ecco tutti i dettagli a riguardo.

In questi ultimi tempi abbiamo sentito molti chiacchiericci nel mondo del gossip, fra questi vi è proprio la fine della relazione della famosa modella con il noto cantante italiano. I due condividevano la loro quotidianità da ormai diversi anni ed entrambi si sono sempre sostenuti ed emirati a vicenda. La loro storia però pare che negli anni abbai iniziato a riscontrare qualche difficoltà dal momento che il loro rapporto con il passare del tempo ha iniziato a deteriorarsi.

Anche se entrambi sembrano felicemente spensierati nella loro vita privata sono iniziati i problemi. Per chi non lo sapesse lei è molto più giovane del cantante ed i due appunto si hanno avuto il loro primo figlio insieme proprio quando lei era poco più di una 20 enne.

Ciò significa che in alcuni casi la differenza di età ha influenzato molto nella loro convivenza. Dopo diverso tempo, avendo finalmente metabolizzato il tutto la modella ha deciso finalmente di fare luce sul perché della loro separazione. Vediamo quindi nel dettaglio cosa è successo davvero e quali sono le parole della donna.

Marica Pellegrinelli racconta finalmente tutta la verità sulla rottura con Eros Ramazzotti: tutti i dettagli a riguardo

Come vi abbiamo già anticipato e come ben saprete i due stavano insieme da molti anni ed inizialmente tutto procedeva a gonfie vele, con il passare degli anni però tutto ha iniziato a sfumare. Ebbene sì, secondo quanto lei stessa ha confermato ed affermato pubblicamente inizialmente l’amore ha fatto procedere tutto in maniera molto sciolta. Questo però è cambiato con il trascorrere del tempo e soprattutto da quando lei stessa ha smesso di seguire il cantante in tour.

“Quando ti innamori di un uomo che ha 25 anni più di te, e che vuole un figlio a tutti i costi, ti viene naturale cercare di farlo felice. Io a 21 anni non pensavo a diventare mamma. Avrei preferito arrivarci dopo laureata e realizzata professionalmente. Mi dicevo: avrai tutto il tempo per seguire le tue ambizioni. Teatro e cinema. Ma è stata una scelta, non rimpiango nulla. E poi sono ancora giovane: dopo dieci anni di dedizione totale alla famiglia voglio pensare anche a me”.

La bella Marica, era quindi in qualche modo ‘costretta’ a seguire Eros per amore. Queste sono le parole della modella rilasciate durante un’intervista a “F”, successivamente ha perfino aggiunto:

“Quando metti su famiglia con un artista importante, quella vita non è fattibile. Bellissime esperienze i tour, ma ero sempre sola con i bambini. Finché i bambini non sono andati alla scuola dell’obbligo seguivo sempre mio marito in tour. Poi ho smesso. E infatti è finito anche il matrimonio”.

Secondo lei appunto i veri problemi nella loro relazione sono iniziati proprio quanto i loro figli hanno iniziato ad andare a scuola ed ovviamente non potevano assentarsi per seguire il padre.