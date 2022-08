Letta-Calenda, c’è l’accordo. Il patto è siglato dopo 120 minuti di confronto

Enrico Letta e Carlo Calenda ce l’hanno fatta. I due leader del PD e di Azione hanno trovato l’accordo, dopo giorni di botta e risposta, un po’ di tensione, volontà comuni e divergenti. E poi, alla fine del percorso, dopo 120 minuti di confronto che ha portato al patto finale e all’alleanza. Scopriamo i retroscena e il percorso che ha condotto il Partito Democratico e il partito di Calenda a correre insieme.

Erano tante le questioni spinose e i punti su cui fermarsi e poi ripartire insieme. E le ultime ore, prima di questa mattina, non avevano affatto aumentato l’ottimismo per un accordo che alla fine è arrivato. Nelle prossime elezioni, scattate dopo la caduta del governo di Mario Draghi, il Pd e Azione correranno insieme, con tutte le ricadute che questa notizia ha per l’intera politica interna italiana.

Letta e Calenda hanno trovato l’accordo: ecco i punti principali

Ieri sera ci eravamo svegliati con uno stato d’animo completamente diverso rispetto a come ci siamo svegliati. Se ieri, infatti, a un certo punto, le porte in faccia e gli stracci volanti sembravano troppi per il Partito Democratico e per Azione, ora la nebbia se n’è andata e ha lasciato spazio a un cielo più sereno e fatto di punti in comune.

Ma andiamo con ordine. Oggi alle 10 di stamattina, ma alcuni dicevano le 11 e avevano ragione, era programmato l’incontro tra Enrico Letta e Carlo Calenda per verificare i significati di un’alleanza tutta a sinistra e che rappresenta una notizia importante soprattutto per gli esiti elettorali e anche per la destra. Destra che, invece, la sua coalizione ce l’ha già, ed è costituita dal trio formato da Giorgia Meloni, Matteo Salvini e Silvio Berlusconi.

L’incontro alla fine è andato in scena poco dopo le undici e si è concluso in 120 minuti. Due ore che hanno seguito i vertici degli scorsi giorni e che hanno portato (non senza difficoltà) a un’intesa anche sui collegi uninominali: la decisione è chiara, nessuno dei leader della coalizione correrà nel maggioritario. Adesso l’accordo è ufficiale e non si potrà più tornare al punto di partenza.

E oggi, durante quelle due ore di incontri serrati e trattative, se ne sono viste delle belle, ma con un cielo che si è sempre più rasserenato con il passare dei minuti. E poi è arrivato il via libera finale, quello delle strette di mano da cui non si retrocede e che ha trovato come base l’unione di diversi punti in comune. Compromessi e visioni d’insieme, da cui ripartire insieme per contrastare la destra, attualmente in pole position nella corsa alle elezioni del 25 settembre.

I retroscena della giornata decisiva: c’è l’accordo tra Pd e Azione

Tutto è bene, quel che finisce bene, ma non proprio per tutti e come sempre quando c’è un accordo. Intanto, è il 2 agosto ed è la data in cui dobbiamo prendere atto dei nuovi scenari che riguardano le alleanze e i piani elettorali delle varie parti in causa.

Per il momento, parliamo di cosa è successo nella mattinata di oggi. Se ieri le posizioni sembravano sempre più chiare e rigide, nelle ultime ore è tornato il sereno. Come un temporale estivo, che si conclude con i raggi di sole più attesi e che portano giochi, simpatia e allegria. Ma, in questo caso, c’è poco da sorridere e da festeggiare, che c’è la destra che scappa e pare sempre più difficile da raggiungere.

Ma facciamo un passo indietro. Ieri ci sono stati una serie di botta e risposta tra il leader Dem e Carlo Calenda. E il punto era sempre lo stesso: il numero uno di Azione aveva messo sul tavolo dei punti programmatici ed Enrico Letta aveva risposto a chiare lettere “niente veti”. Una porta sbattuta in faccia, ma che in fin dei conti non si rivelata tale. E l’aveva preannunciato anche Emma Bonino di +Europa. Proprio la Bonino aveva detto, tra una frecciatina e l’altra, che l’accordo era ancora possibile. E così è stato, ma ora vi raccontiamo come.

Se giovedì scorso Letta e Calenda si erano incontrati da soli all’Arel, stavolta così non è stato. Infatti, al tavolo con loro si è seduta anche +Europa e, in particolare, Benedetto Della Vedova. L’appuntamento, come se fossero amici che non si vedono spesso e che devono incastrare i loro impegni per beccarsi, è alle 11 del mattino, a Montecitorio.

Ma l’incontro parte mezz’ora dopo, perché Calenda e Ricchetti fanno tardi, puta caso quelli che all’accordo erano un po’ più restii. E durante il vertice si discute tanto. Prima, dalle parti in causa, trapela un “50 e 50” che non sa affatto di via libera, ma di una sorta di incertezza a cui tutti sono interessati.