Lavatrice, lascia stare la candeggina: le lavanderie usano questo ingrediente che hai in cucina

Per eliminare le macchie di ruggine sui vestiti con l’aiuto di sale e limone, occorre ricoprire la macchia di sale e versare il succo di mezzo limone. Lasciate riposare per 24 ore e lavate l’indumento come fareste normalmente.

E se i vestiti (o le tovaglie) sono stati sporcati da alimenti come frutta o cioccolato, sarà sufficiente strofinare il limone sulle macchie e lasciarlo asciugare prima di metterlo in lavatrice.

Un altro trucco consiste nel versare il succo di un limone sulle macchie e lasciarlo riposare per 15 minuti, quindi lavare i capi e farli asciugare al sole.

Portare a ebollizione una pentola d’acqua e aggiungere alcune fette di limone. Quando l’acqua si raffredda, immergere i calzini nell’acqua e lasciarli in ammollo per tutta la notte. Il giorno successivo, si può procedere al lavaggio come di consueto.

Un altro trucco consiste nell’utilizzare il limone per rimuovere le macchie gialle ostinate dalla zona ascellare. Per farlo occorre mescolare in parti uguali bicarbonato di sodio, succo di limone e acqua e, con l’aiuto di una spazzola morbida, strofinare le macchie con questa composizione.

Quindi lasciare agire per circa mezz’ora e lavare i capi come di consueto. Se le macchie non scompaiono completamente, la maggior parte di esse è stata rimossa.

Lavaggi a cestello scarico