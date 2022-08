“È scappata con i bimbi”, bufera sulla famiglia reale: si sono lasciati | Matrimonio distrutto

Kate Middleton è continuamente sotto i riflettori, avrebbe addirittura rubato la scena alla Regina Elisabetta. Nelle scorse ore, la duchessa di Cambridge è finita nel mirino delle polemiche per un gesto davvero sconvolgente. I sudditi inglese sono rimasti a bocca aperta.

Nelle scorse ore a Buchkingham Palace è accaduto l’impensabile. Addirittura, Kate è stata attaccata duramente e anche William, a causa di un gesto davvero sconvolgente. Purtroppo sono stati costretti ad una separazione imminente che ha lasciato milioni di sudditi inglesi veramente amareggiati.

L’estate è arrivata e anche loro, malgrado facciano parte di una delle famiglie più influenti ed importanti al mondo hanno bisogno di staccare la spina e godersi il periodo estivo. Ma cosa è accaduto? Non ci crederete mai, non accadeva da tantissimo tempo: scopriamo cosa è accaduto.

William e Kate: la sconvolgente separazione

Anche i reali inglesi hanno bisogno di una pausa per staccare dai loro impegni. A quanto pare, il principe William e la duchessa Kate hanno preso una decisione molto importante. Si tratta di una terribile separazione.

E’ estate e la coppia reale hanno avrebbe scelto di trascorrere le loro vacanze senza i loro tre figli: il principe George, la principessa Charlotte e il principe Louis. Secondo l’esperta reale Ingrid Seward i tre bambini non andranno in vacanza con i loro genitori.

Lasceranno i loro tre figli per un breve periodo. Ma chi si prenderà cura di loro? Secondo le indiscrezioni, saranno affidati momentaneamente a nonna Carole e nonno Michael Middleton. Una separazione che non sarà affatto semplice, ma sarà fondamentale per la storica coppia trascorrere del tempo da soli.

Le vacanze di William e Kate

In un’intervista rilasciata al The Sun, Ingrid Seward ha rivelato che i due reali vogliano godersi l’estate con una lussuosa vacanza ai Caraibi. Di solito vanno a Balmoral con i loro tre figli e il resto della loro famiglia. I genitori di Kate Middleton si occuperanno dei figli della duchessa di Cambridge e del principe William:

“È una lunga vacanza, quindi sospetto che Carole e Michael Middleton, come nonni, avranno probabilmente i bambini per sé per parte dell’estate. I tre bambini sono incredibilmente atletici […] Il focus sarà sulle attività all’aperto: nuoto, pesca, escursionismo, equitazione e vela”

Fortunatamente, ai tempi di oggi è facile rimanere in contatto con i nostri affetti, malgrado la distanza. Le videochiamate aiuteranno la famiglia di William e Kate a rimanere uniti nonostante la lontananza. Anche i reali hanno bisogno dei loro spazi, non accadeva da tantissimo tempo e ora che i loro tre bambini sono cresciuti, hanno deciso di “scappare” da Buckingham Palace per ritagliarsi del tempo per loro.