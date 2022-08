“È finita”, Raoul Bova molla la madre dei suoi figli: erano così belli insieme | Famiglia sfasciata

Notizia del tutto inaspettata che ha letteralmente sconvolto tutti, il noto attore Raoul Bova decide di lasciare la madre dei suoi figli. Ecco tutta la verità e cosa si cela dietro il suo gesto sconvolgente.

Il famosissimo attore torna nuovamente ad attirare l’attenzione per via di alcuni eventi che hanno letteralmente lasciato senza parole tutti i suoi fan. Da tempo la sua carriera ha interessato in modo particolare tutto il pubblico italiano, il quale appunto ha conquistato tutti con delle interpretazione stupefacenti in diverse occasioni. Ad incuriosire gli italiani però non è solo ed esclusivamente la sua vita professionale ma bensì la sfera privata ed ovviamente la sfera sentimentale. Negli anni lui, essendo un volto molto importante nel mondo della cinematografia, lui si è trovato come protagonista in diversi pettegolezzi.

Come ben saprete lui attualmente è sentimentalmente legato alla donna della sua vita, ovvero Rocio, i due condividono la loro quotidianità ormai da diverso tempo e solo qualche tempo fa si vociferava una presunta gravidanza.

Pare però che il noto attore abbia deciso di confessare un evento del tutto inaspettato che ha letteralmente chiunque è sempre stato al suo fianco. Vediamo quindi nel dettaglio di che cosa si tratta e soprattutto quando è avvenuto.

Raoul Bova confessa l’impensabile, finalmente spunta tutta la verità: ecco tutti i dettagli a riguardo

Come vi abbiamo già anticipato il noto attore italiano ha deciso di confessare pubblicamente alcuni dettagli della sua vita sentimentale. Chi lo segue e lo sostiene sa perfettamente che lui si è sempre esposto raccontandosi come un libro aperto. Per chi non lo sapesse lui prima di conoscere Rocio ha condiviso la sua quotidianità con Chiara Giordano. I due hanno perfino dato il benvenuto al frutto del loro amore, ovvero ai loro figli. Purtroppo però la loro relazione è giunta al termine prima del previsto.

Secondo quanto affermato durante un’intervista rilasciata direttamente a Maurizio Costanzo, lui ha confessato di aver tradito. Gli è stato appunto chiesto esplicitamente: “Sei mai stato e hai mai tradito?”.

Questa è la sua risposta:

“Chiunque dica di no sbaglia, tutti quanti possiamo essere stati traditi. E io? Sono sempre stato fedele fino al punto in cui ho sentito che la mia storia stava finendo. Allora ho preferito non continuare ad avere storie parallele. Il problema non era aver compiuto il gesto, ma il non provare più amore. In casi così, credo sia il dovere di ogni bravo marito, invece di rimanere a casa con la moglie e andare a scopare in giro. Certo, l’affetto resta e molti non se la sentono di lasciare tutto ciò che hanno costruito. L’onestà sta nel guardarsi dentro e andare, anche se hai tutti contro”

Queste sono le sue parole, le quali sono semplicemente guidate dalla sua sincerità che lo contraddistingue da molti. In diverse occasioni è stato criticato per il suo comportamento ma sa perfettamente che ciò che ha fatto lo ha reso l’uomo più felice al mondo poiché attualmente è in compagnia della sua dolce metà.