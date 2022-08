“Da quando non c’è Totti lo fa tutti i giorni”, Ilary Blasi incontenibile: l’amica svela tutto

La famosa Ilary Blasi sorprende tutti, da quando ha annunciato la separazione da Francesco Totti lo fa praticamente ogni giorno. Ecco tutti i dettaglia a riguardo cosa è successo realmente.

In questi ultimi giorni non si fa altro che parlare della rottura della famosissima coppia formata dalla nota conduttrice e dall’ex calciatore. I due hanno condiviso insieme dei momenti magici ma però purtroppo, per via di un accumularsi di situazioni particolarmente preoccupanti, sono iniziati i problemi. Nessuno si sarebbe mai aspettato una decisone del genere dal momento che entrami erano letteralmente d’ispirazione per tutti gli italiani e non solo. Da quando hanno annunciato il loro distacco la donna ha deciso di prendere definitivamente le distanze senza rilasciare altre dichiarazioni a riguardo.

Lei appunto, subito dopo aver rilasciato ha deciso di volare in vacanza lontana da ogni scoop ed ogni chiacchiericcio legato appunto alla sua situazione famigliare. Anche Francesco ha deciso di mantenere il silenzio per il momento, a differenza sua però pare che la su avita sentimentale stia comunque procedendo.

Ovviamente questo complica ancor di più la situazione dal momento che continuano a trapelare nuovi dettagli riguardo proprio alla relazione di Francesco con la sua apparente nuova fiamma. Da quando hanno annunciato la separazione però, la conduttrice continua a farlo ogni giorno. Vediamo quindi nel dettaglio di che cosa sai tratta effettivamente.

Ilary Blasi dopo la rottura con Francesco Totti: ecco tutti i dettagli a riguardo

Come vi abbiamo già anticipato la situazione familiare è del tutto cambiata in questo ultimo periodo e per non influenzare negativamente sulla crescita dei loro figli tentano in ogni modo di mantenere un profilo basso. Bisogna però ammettere che ultimamente la donna si mostra molto più attiva sui social. Secondo quanto riportato da Novella2000 alcuni amici della donna hanno confessato alcuni dettagli che secondo loro sarebbero davvero significativi.

“Ci tiene a mostrarsi forte in un momento tanto delicato”, ha racconto un amico a DiPiù, “e non vorrebbe mai, per nessun motivo, apparire come la moglie inconsolabile tradita dal marito”. “Lei è una donna tosta e vuole farlo sapere al mondo intero”.

Queste Ono le parole delle persone care alla donna, un suo amico invece a DiPiù ha affermato: “Che Ilary abbia deciso di mostrarsi in foto più sensuali anche per ricordare (..) che lei resta una delle donne più affascinanti della tv italiana”.

Insomma, pare che la donna voglia dimostrare tuttora di essere forte da poter affrontare tutto a testa alta senza far però dimenticare il fascino.