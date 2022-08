Zampirone nelle piante, una mossa che in estate fanno tanti giardinieri: il motivo è stupefacente

Sopravvivere alle zanzare in estate è un impresa possibile, grazie al trucco dello zampirone nelle piante, un sistema infallibile che vi sorprenderà.

Non c’è dubbio che in questi mesi estivi la temperatura in molte regioni del nostro Paese sia cambiata.

Come possiamo evitare di essere punti dalle zanzare in estate?

Le temperature che normalmente oscillano tra i 30-35 gradi, hanno raggiunto e superato i 40 gradi. E tutti ne abbiamo sofferto, nessuno è riuscito a sfuggire a questo previsto squilibrio ambientale. Il cambiamento è stato notevole, così come l’aumento degli insetti dovuto al riscaldamento globale.

Le zanzare sopravvivono alle alte temperature e quei gradi in più non fanno loro alcun male. Al contrario, le loro larve hanno bisogno di calore e umidità per proliferare e svilupparsi.

Per questo motivo è necessario adottare le misure adeguate per evitare di essere punti dalle zanzare estive.

Evitate di sudare, sarebbe l’ideale, questo perché un odore forte attira le zanzare. Pertanto, una buona igiene del corpo è già di per se il modo migliore per evitare le punture di zanzara.

Quando il sole tramonta è il periodo degli insetti ed è quando tendono a mordere di più, questo vuol dire che fino a questo momento dovremmo essere al sicuro dalle loro punture.

Investire in qualche tipo di zanzariera su porte e finestre delle case ci pone in una zona “confort”, ma se si accende l’aria condizionata, è IMPORTANTE non lasciare residui d’acqua perché le zanzare possono essere attratte dall’umidità.

Ultimo, ma non meno importante Utilizzare repellenti per zanzare se non ci sono altre alternative e assicuratevi che non contengano elementi che possano causare allergie.

Zampirone nelle piante