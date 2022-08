“L’ha messa incinta”, scandalo a casa Grimaldi: Stéphanie di Monaco lo ha nascosto a tutti

Stéphanie di Monaco, la conosciamo è la “ribelle” della famiglia reale. Nelle scorse ore, la terzogenita della principessa Grace Kelly e del principe Ranieri III di Monaco, ha attirato l’attenzione per via di un annuncio inaspettato: scopriamo cosa è accaduto.

Stephanie di Monaco, è la sorella minore di Alberto e Carolina di Monaco. Nel corso degli anni è sempre stata in prima pagina delle riviste più importanti di gossip per via della sua tormentata vita sentimentale, composta da tragedie, passione e scandali. Proprio per questo, negli anni Ottanta, è stata soprannominata «wild child», ovvero ragazza terribile.

Nelle scorse ore, Stéphanie di Monaco è finita nuovamente nel mirino dei gossip, non a caso è conosciuta come “la principessa ribelle”. Non ci crederete mai, ma il suo atteggiamento fuori dagli schemi e insolito ha colpito ancora: scopriamo cosa è accaduto.

Stephanie di Monaco, al centro degli scandali

Stephanie di Monaco, bellissima e intraprendente, non passa di certo inosservata. Classe 1965, nata l’1 febbraio ed è la sorella minore di Carolina, e Alberto, attuale principe di Montecarlo. In tutti questi anni l’abbiamo vista al centro dei gossip, per i suoi bollenti flirt, tra cui: Anthony Delon, Paul Belmondo e Rob Lowe.

Nel 1995 è convolata a nozze con una sua ex guardia del corpo, Daniel Ducret, con cui aveva concepito due figli. Poi è stata legata con Jean Raymond Gottlieb. Con quest’ultimo, non tutti sanno che ha avuto una bambina di nome Camilla. Non è conosciuta al pubblico, infatti, sulle riviste di gossip si parla di una “figlia segreta”.

Ma davvero la sua guardia del corpo L’HA MESSA INCINTA? Stéphanie di Monaco è una queen. 👑 pic.twitter.com/Bj58VcNOt8 — Ginevra (@Ginevracasalin) August 1, 2022

Quando i sudditi vennero a conoscenza della nascita di Camilla rimasero a bocca aperta. Siete pronti a saperne di più sulla terzogenita di Stephanie di Monaco? Rimarrete a bocca aperta appena la vedrete.

Chi è Camille Gottlieb? Tutto sulla figlia illegittima di Stephanie di Monaco

Classe 1998, nata il 15 luglio, Camille Gottlieb è la figlia di Stéphanie di Monaco e di Jean-Raymond Gottlieb, ex guardia del corpo della principessa. Precisamente è la sorellastra di Louis e Pauline.

Dato che è nata fuori dal matrimonio non è discendente legittima al trono monegasco. Purtroppo, la coppia entrò in crisi prima della sua nascita, addirittura, in molti non sapevano chi fosse il padre.

Camille, durante l’infanzia è stata costretta a trasferirsi continuamente, la sorella di Alberto si fidanzò con il domatore circense Franco Knei, infatti, ha vissuto in una roulotte per diversi anni. Oggi la terzogenita di Stéphanie studia cinema, teatro e fa anche calcio.

Dalle foto che circolano sul web, possiamo notare la clamorosa somiglianza con sua nonna, Grace Kelly. Hanno lo stesso colore di capelli, ma non solo, anche i lineamenti e il portamento sono uguali.