Federico Fazzuoli, ricordate lo storico presentatore di Linea Verde? ‘Costretto’ a fuggire all’estero

Vi ricordate dello storico presentatore di Linea Verde, Federico Fazzuoli? Migliaia di telespettatori non l’hanno dimenticato, malgrado sia sparito completamente dal panorama televisivo italiano. Ma che fine ha fatto? Non ci crederete mai: scopriamo di più.

Linea verde è una delle trasmissioni televisive più importanti e note del panorama tv italiano. Seguitissima, amata e molto conosciuta televisivo che racconta e ci fa conoscere l’agricoltura e le pietanze di tutto il territorio italiano, Un programma che va in onda su Rai 1 il sabato e la domenica. Uno dei conduttori che so entrati nella storia della trasmissione è stato proprio l’indimenticabile Federico Fazzuoli.

E’ entrato nel 1981, con la sua professionalità e con il suo sorriso ha conquistato il cuore di milioni di persone che ancora non si sono dimenticati di lui, malgrado sia completamente scomparso dai radar: scopriamo che fine ha fatto, da non credere.

Vi ricordate di Federico Fazzuoli? L’indimenticabile conduttore di Linea Verde

Classe 1946, nato il 24 marzo in un piccolo comune in provincia di Arezzo. Federico Fazzuoli, è un conduttore italiano, amatissimo e conosciutissimo verso la fine degli anni settanta. Ha iniziato a lavorare in Rai come sceneggiatore e fonda “Linea Verde”, trasmissione dedicata all’agricoltura italiana, nel 1981.

Ha condotto il programma fino al 1994, entrando nella storia della televisione italiana. Nel corso degli anni, a prendere il suo posto ci sono stati diversi presentatori come: Paolo Brosio, Gianfranco Vissani, Veronica Maya, Massimiliano Ossini ed Elisa Isoardi. Ma sapete che fine ha fatto lo storico conduttore? Federico Fazzuoli ha cambiato completamente vita.

Che fine ha fatto Federico Fazzuoli? Impensabile

Attualmente, Federico Fazzuoli vive in Toscana dove ha un’antichissima e splendida fattoria appartenente alla sua famiglia. Con lui c’è sua moglie di nome Anita e i suoi figli. Produce olio e vino, ma non si ferma un attimo perché lo storico conduttore si sposta in giro per il mondo, infatti, spesso si stabilisce in Oman.

Nel corso di un’intervista ha raccontato di essere rimasto davvero affascinato da questa nazione dove partecipa a dei progetti molto importanti del posto, legati a una delle sue passioni più grandi, ovvero, l’arte:

“Quello che sto seguendo ambisce a riscostruirne la storia. Qui mancano monumenti e altre forme di arte che ci possono consegnare le immagini del passato. Le abbiamo ricreate”

La sua passione per l’arte e per i viaggi l’hanno portato avanti a conoscere altre culture, sapori e usanze. Anche se ha detto per sempre addio ai riflettori, i telespettatori non si dimenticheranno mai di lui. Federico Fazzuoli fa parte della storia della televisione italiana e nessuno può negarlo.