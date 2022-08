“Dorme a casa sua”, clamorosa indiscrezione: Totti costretto a rifugiarsi dall’amico del cuore

Da diverso tempo, Francesco Totti sta vivendo un caos mediatico davvero sconvolgente dopo la separazione con Ilary Blasi. Proprio per questo, l’ex Capitano della Roma è stato costretto a commettere un gesto davvero estremo: scopriamo cosa è accaduto.

Sono trascorse diverse settimane dal clamoroso annuncio della fine del matrimonio tra Francesco Totti e Ilary Blasi. Dopo più di 20 anni d’amore, i due si sono sempre detti addio. Da quel momento, non si parla d’altro, infatti, la storica ex coppia sta vivendo un periodo molto difficile a causa dei pettegolezzi.

Ogni giorno spuntano nuovi e scioccanti retroscena sulla loro rottura. Il presunto tradimento con Noemi Bocchi, da parte di Francesco Totti, sta facendo molto discutere. Proprio per questo motivo, l’ex Capitano della Roma è stato obbligato a commettere un gesto che nessuno mai si sarebbe aspettato: scopriamo di più.

Ilary Blasi e Francesco Totti dopo la separazione

Ilary Blasi e Francesco Totti ci hanno fatto sognare con la loro longeva storia d’amore, ma spesso anche le favole non hanno un lieto fine. In questi ultimi giorni, non si parla d’altro. Addirittura sono spuntate fuori delle foto dell’ex calciatore e della sua attuale ex moglie, dove si vede anche Noemi Bocchi a pochi metri da loro.

Insomma, degli scatti che hanno fatto molto discutere e che hanno fatto finire nuovamente Ilary Blasi e Francesco Totti al centro dell’attenzione. Proprio per questo, si è scatenata una gigante polemica contro l’ex Capitano della Roma. L’uomo, infatti, è stato costretto a commettere un gesto che mai nessuno si sarebbe aspettato: scopriamo di più.

Il gesto estremo di Francesco Totti dopo la separazione

Ivan Rota, sul noto portale di gossip, Dagospia, ha lanciato una bomba davvero incredibile. Secondo il giornalista, Francesco Totti si sarebbe rifugiato a casa di un suo amico, per evitare l’onda mediatica da cui è stato travolto. Sul sito si legge:

“In ogni caso non lo troverete a casa di una Noemi o Giuseppina o Flavia che dir si voglia. Troverete il Pupone nel suo “buen ritiro” con un amico. Sapete dove? Alle Terme dei Papi di Viterbo».

Insomma, Francesco Totti ha lasciato momentaneamente la sua amatissima città, Roma, addirittura avrebbe rifiutato di andare in vacanza a Formentera per nascondersi dai paparazzi. Purtroppo, non sappiamo per quanto tempo rimanga a casa del suo amico. inoltre, il diretto interessato non ha né smentito e nemmeno confermato questa indiscrezione.

Si vocifera che l’ex giocatore desidererebbe intervenire e spiegare tutti i motivi sulla rottura con Ilary Blasi. Non sappiamo con certezza cosa abbia in mente, ma per il momento è rimasto in silenzio per il bene dei suoi figli.