Adriano Celentano, dopo anni d’amore finisce tutto, lei sconvolge tutta Italia: “Divorziamo”

Adriano Celentano si è ritrovato a dover affrontare una dura separazione dopo una vita insieme. Ecco l’annuncio da parte della donna che nessuno si aspettava di sentire.

“Siamo la coppia più bella del mondo” cantava Adriano Celentano assieme a sua moglie Claudia Mori, ma effettivamente questa rimane solo una canzone e non si può applicare a tutte le coppie che la cantano.

Questo perché è proprio il cantante in questione ad essersi ritrovato ad affrontare un divorzio che ha cambiato tutti gli squilibri della sua famiglia e in particolare che ha colpito molto sua figlia Rosita.

Adriano Celentano, il divorzio inaspettato in famiglia

Nessuno si sarebbe mai aspettato che un amore così grande, durato per tutti questi anni, finisse in questo modo tra la più totale indifferenza da parte dei mass media che poco hanno saputo sulla vicenda.

Forse perché Celentano è sempre stato riservato sulla sua vita privata, nonostante fosse sotto gli occhi di tutti che ha avuto una storia con Claudia Mori di cui ha fatto sua moglie diventando una delle coppie più amate di sempre.

I due sono stati spesso sul piccolo e sul grande schermo assieme e proprio sua figlia Rosita è apparsa anche in una pellicola di suo padre, Yuppi Du per poi dedicarsi al mondo della conduzione televisiva.

Infatti, dopo aver affiancato suo padre nel film in questione, la ragazza nel 1995 ha cominciato il suo percorso come conduttrice sull’emittente ormai scomparsa TMC (Telemontecarlo).

Negli anni ’80, Rosita ha anche debuttato come cantante, duettando con Marco Masini e incidendo un disco nel 1994 per poi apparire in alcuni videoclip di artisti come Jovanotti e Biagio Antonacci.

Ma mai si sarebbe aspettata di ritrovarsi negli anni 2020 ad affrontare una crisi famigliare così grande e per questo motivo ha voluto dire la sua sulla questione mettendo a tacere tutte le voci che ne possono derivare.

Il tradimento con la nota attrice

La donna è anche cugina di Alessandra Celentano, nonché nipote di Adriano e figlia di Alessandro Celentano fratello del cantante. Quest’ultima è da tanti anni docente di danza classica all’interno del programma Amici di Maria De Filippi.

La famiglia di Celentano è una famiglia piena di artisti in quanto anche suo figlio Giacomo ha intrapreso una carriera come cantante così come anche Rosalinda che oltre a cantare è anche diventata un’attrice.

Adriano Celentano e Claudia Mori si sono sposati in gran segreto e da sempre il cantante affermava di essere legato ad una nota attrice senza rivelare di chi si trattasse anche perché sembra che all’epoca non fosse single.

Ma il loro matrimonio è stato messo a dura prova da un’altra attrice del cinema italiano e la notizia è uscita fuori soltanto qualche anno fa e stiamo parlando della bellissima Ornella Muti.

La donna ha affiancato Celentano in molte sue pellicole e sembra che tra i due ci sia stata una forte passione incontrollabile dovuta dal fatto che il cantante non riusciva a resistere al suo fascino.

La Mori però ha giustificato questa questione confessando che questo comportamento da parte di suoi marito è stato dovuto da alcuni suoi atteggiamenti che hanno spinto Celentano ad andare tra le braccia di un’altra donna.

La dichiarazione della Mori ha fatto infuriare molto Naike Rivelli, figlia di Ornella Muti che ha detto la sua sulla questione trovando fuori luogo parlare di queste situazioni che ormai riguardano il passato.

Le parole di Rosita

Secondo alcune indiscrezioni, sembra che la cantante si sia presa la colpa del tradimento del marito, per non infangare l’immagine di Celentano stesso dopo averlo perdonato per quello che ha fatto.

Però non tutti riescono a mantenere un matrimonio solido come il loro, e a proposito di Rosita è proprio lei che dopo il lockdown ha deciso di mettere uno stop alla sua unione con Angelo Vaira.

I due sembrano essersi lasciati di comune accordo perché le cose non erano come prima ed è cambiato il loro rapporto come lei stessa dichiara tra di loro c’è stato qualcosa che non è andata ed ognuno ha le proprie responsabilità per questo non si lamenta di quello che è accaduto.