Tossine, fatte fuori per sempre grazie a questo facilissimo tè | Pronto in 1 min

Servono due cose per mantenersi in salute: uno stile di vita sano ed una dieta equilibrata. Lo sappiamo tutti, ma quanti sanno che per eliminare tossine l’alleato perfetto è il tè? Non un tè qualsiasi ma il tè kombucha.

Eliminare tossine significa salute e bellezza perché depurare regolarmente l’organismo previene l’invecchiamento cellulare e contrasta la cellulite.

Prima di descrivere le caratteristiche e gli effetti benefici di questo tipo di tè, raccomandiamo di praticare regolare attività fisica per aiutare il metabolismo ed alimentarsi in modo giusto sottoponendosi a controlli periodici.

Tossine addio grazie al tè kombucha

Il kombucha fa parte di una tradizione millenaria legata alla salute. Negli ultimi mesi, è diventato famoso e spopola nel web grazie a molti influencer.

E’ una bevanda fermentata, lievemente frizzante, ottenuta dal tè zuccherato. Deriva dal tè verde o dal tè nero e si trasforma da sé creando una sostanza gelatinosa sulla superficie. In fase di fermentazione, vengono prodotti spontaneamente zuccheri naturali, anidride carbonica ed alcol etilico. Fermentato per breve tempo risulterà morbido e dolce, mentre lasciato fermentare più a lungo il sapore sarà più forte.

Il kombucha si può preparare a casa oppure comprare nei negozi (online e fisici).

E’ preferibile chiedere il parere di un medico prima di assumerlo: il consumo deve, comunque, essere moderato.

Tè kombucha: effetti benefici

Il kombucha è in grado di eliminare le tossine in modo efficace ma non solo.

Ecco quali sono tutti i benefici di questo tè per l’organismo: