Tomaso Trussardi, dopo Michelle il rimpiazzo: catturato in vacanza in dolce compagnia | FOTO

Dopo la storica separazione anche il famoso imprenditore inizia nuovamente a condividere degli splendidi momenti in dolce compagnia. Tomaso Trussardi dimentica definitivamente la famosa conduttrice Michelle Hunziker: ecco tutti i dettagli a riguardo.

Come ben saprete negli ultimi mesi non si è fatto altro che parlare della rottura fra la storica ex coppia formata da due volti famosi in diversi ambiti. La separazione dell’imprenditore e della famosa conduttrice appunto ha attirato incredibilmente l’attenzione su entrambi. Per chi non solo sapesse sono stati proprio i due diretti interessati a condividere questa decisione con i loro fan e non solo annunciandolo pubblicamente. Da allora ognuno ha preso strade diverse ed infatti per entrambi la loro separazione sembra ormai un evento appartenente solo ed esclusivamente al passato.

Per chi non lo sapesse la nota show girl ha deciso, inaspettatamente, di impegnarsi nuovamente con un altro volto incredibilmente famoso. Stiamo parlando ovviamente del noto medico chirurgo Giovanni Angiolini. Anche se i due non hanno ancora ufficializzato la loro storia d’amore in grande stile ormai non possono più nascondersi al pubblico. In diverse occasioni appunto la Hunziker si è mostrata in sua compagnia.

A differenza sua però, il noto imprenditore non ha mai voluto voltare pagina impegnandosi nuovamente in una storia sentimentale, fino ad oggi. Attualmente appunto si ritrova in vacanza propio in dolce compagnia. Vediamo quindi nel dettaglio di che cosa si tratta effettivamente e soprattutto di chi.

Come vi abbiamo già anticipato attualmente la nota conduttrice si ritrava in vacanza con il suo nuovo amore, ovvero Giovanni Angiolini. Insieme ai due però pare che ci siano perfino le due figlie nate dalla storia d’amore con Trussardi. Pare appunto che, a Sole e Celeste, Angiolini sia stato presentato ufficialmente.

Se le piccole sono in Sardegna in compagnia della mamma il noto imprenditore invece si trova da tutt’altra parte. Lui appunto ha scelto Ischi come località di vacanza. Ovviamente però non è affatto solo. Insieme a lui appunto vi è Odino, ovvero il fedele Levriero dell’imprenditore. Ebbene sì, nonostante il tanto chiacchiericcio che si è generato negli ultimi gironi, ad oggi non vi è ancora traccia di una dolce metà. Questa quindi rappresenta la prima vacanza da single per lui, ovviamente dopo la rottura. A bordo di uno yacht ha deciso di godersi dei momenti di puro relax lontano da ogni impegno.