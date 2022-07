“Siete bellissimi”, Eros Ramazzotti inchiodato così: la foto insieme fa impazzire tutti | FOTO

Il famosissimo cantante Eros Ramazzotti sconvolge tutti i suoi fan con uno scatto del tuto inaspettato che lo ritrae in dolce compagnia. La foto insieme fa impazzire tutti: ecco tutto i dettagli a riguardo e soprattutto di chi si tratta.

In questi ultimi mesi il noto cantante ha suscitato un forte interesse nei suoi fan italiani proprio per via di alcuni chiacchiericci che si legano principalmente alla sua vita privata e principalmente sentimentale. Lui appunto si è avvicinato notevolmente alla famosa conduttrice Michelle Hunziker la quale ha da poco annunciato il divorzio dal noto imprenditore Tomaso Trussardi. Inutile dirlo, il ritorno dei due ha letteralmente spiazzato tutti i fan, i quale da tempo sognavano un ritorno di fiamma proprio per gli innumerevoli momenti felici trascorsi insieme.

Insomma i due rappresentavano e rappresentano tuttora l’amore che in molti disiderano ottenere nella propria vita. Nonostante questo però, nonostante lo sconvolgente riavvicinamento i due hanno affermato di essere solo ed esclusivamente dei semplici amici che si godono l’affetto che ad oggi ancora li lega.

Ovviamente la notizia ha leggermente deluso chi si aspettava lo scoop dell’anno ma successivamente si ha semplicemente parlato d’altro. Inoltre la famosa conduttrice si è incredibilmente avvicinata al medico chirurgo Giovanni Angiolini ed il gossip che li ritraeva insieme si è spento definitivamente.

Eros Ramazzotti dopo molto tempo beccato in dolce compagnia: ecco tutti i dettagli a riguardo

Come vi abbiamo già anticipato successivamente il gossip si è basato principalmente su altro. Da allora però il cantante ah continuato a tenersi in contatto con la conduttrice ed i due hanno perfino collaborato insieme per via di una canzone da lui steso scritta. La sua vita sentimentale però attualmente non sembra particolarmente al centro del suo interesse dal momento che, come vi abbiamo anticipato, il cantante si sta basando su molto altro.

Uno scatto del tutto inaspettato ha lasciato appunto i fan senza parole. La foto lo ritrae proprio in dolce compagnia ma non si tratta affatto di un’altra donna. Ebbene sì, lo scatto che ha suscitato tanto interesse è proprio quello scatto in sella ad un cavallo.

Quest’ultimo infatti in realtà deriva da un’intervista da lui stesso rilasciata a 7 Corriere. Il cantante appunto, pubblicando la foto ha ringraziato per l’interesse. In molti però non si sono fatti perdere l’occasione per commentare il tutto, qualche fa ha fatto dei compimenti al cantante ed altri hanno ironizzato sulla situazione.