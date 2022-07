“Puro amore”, Carlotta Mantovan ritrova la serenità con lui: che belli insieme | FOTO

Carlotta Mantovan, è una delle donne più amate del mondo dello spettacolo italiano, infatti, è seguitissima sui social. Recentemente, ha pubblicato uno scatto sul suo profilo IG dove sfoggia un sorriso bellissimo con il suo “puro amore”.

Dalla quando Fabrizio Frizzi ci ha lasciato, la vita di Carlotta non è più la stessa. Per moltissimo tempo il suo sorriso è rimasto spento. Ma ha affrontato il dolore per il bene di loro figlia, Stella. Oggi ha ritrovato la serenità grazie ad un “lui” particolare: scopriamo insieme di chi stiamo parlando.

Carlotta Mantovan torna a sorridere

Carlotta Mantovan, in questi ultimi anni è stata al centro dell’attenzione per un episodio che mai nessuno avrebbe voluto assistere, ovvero, la morte di suo marito Fabrizio Frizzi. Il 26 marzo 2018 il noto conduttore è scomparso a causa di una grave malattia.

Per sua moglie Carlotta non è stato affatto facile affrontare la sua tragica scomparsa. Ancora oggi è difficile accettare il fatto che lui non sia più con lei e con loro figlia Stella, che cresce ogni giorno di più. La Mantovan è una donna straordinaria, sta crescendo la bambina con tutte le sue forze, cercando di non farle mancare mai l’amore necessario.

Sul profilo IG di Carlotta, la vediamo sempre molto attiva e regala ai suoi fan momenti di serenità e gioia, proprio come ha fatto recentemente. La donna si è mostrata più sorridente che mai, tutto questo grazie all’amore che prova per il suo cavallo: vediamo l’emozionante scatto.

Carlotta Mantovan e la sua passione per i cavalli | FOTO

Chi segue Carlotta Mantovan sui social, sa bene che lei è un amante dei cavalli. Una passione che sta trasmettendo anche alla piccola Stella. Le due trascorrono diverso tempo ad accarezzarli e a farci anche delle lunghe passeggiate.

Recentemente, la moglie di Fabrizio Frizzi si è mostrata in compagnia del suo cavallo e ha immortalato questo momento con un bel selfie, pubblicandolo poi in bianco e nero. Nella descrizione del post ha inserito l’hashtag “pure love”, tradotto, “puro amore”.

Lei ama profondamente la natura, infatti, il suo profilo IG è colmo di foto di lei in mezzo ai prati o con i suoi animali. Come abbiamo già detto, anche Stella sta ereditando questa sua passione e vederla vivere questi momenti bellissimi con sua madre riempie il cuore di gioia ai loro tantissimi fan che le seguono ogni giorno.