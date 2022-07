Monica Setta, com’è in costume? In spiaggia le batte tutte, che fisico! | FOTO

Monica Setta, una delle conduttrici più amate del mondo dello spettacolo italiano. E’ arrivata l’estate e anche la conduttrice di Unomattina in famiglia ha deciso di rilassarsi immergendosi in una piscina. Ma l’avete vista in costume? E’ un vero schianto.

Intelligente, simpatica, elegante, professionale e colta, Monica Setta è una delle conduttrici più amate del pubblico italiano. Ha tutte le qualità, infatti, ci ha messo poco a conquistare milioni di persone. La presentatrice televisiva, nei mesi scorsi ha lavorato sodo, perché oltre a condurre Unomattina in famiglia, ha anche pubblicato un suo nuovissimo libro, che ha riscosso un notevole successo.

Ora dopo tanto tempo, si è concessa una rilassante vacanza, infatti, per l’estate ha deciso di andare in Costa Smeralda e poi subito dopo nella sua amatissima terra, la Puglia. Sui social è molto attiva, infatti, nelle scorse ore ha pubblicato diversi in scatti di lei in piscina. L’avete vista in costume? Ha un corpo da sogno, da far invidia anche alle più giovani: vediamola, rimarrete a bocca aperta.

L’estate di Monica Setta

Abbiamo visto Monica Setta molto impegnata nella stagione televisiva 21/22 di Unomattina in Famiglia. Condurre una trasmissione così importante l’ha portata ad avere tante soddisfazioni, ma anche una bella dose di stress, soprattutto per le discussioni con il noto conduttore Tiberio Timperi, che si trova al suo fianco nello storico format.

Tra i due non c’è molta simpatia e complicità, addirittura, qualche tempo fa, la conduttrice ha rilasciato un’intervista, dove ha raccontato pubblicamente in che rapporti siano i due presentatori. Anche Tiberio ha spiegato:

“La prima cosa è vera, non siamo amici. La seconda no. Ha il numero del mio cellulare, ma sono io che le impedisco di chiamarmi.”

Senza dubbio è molto difficile lavorare con colleghi con cui non si va d’accordo e Monica Setta lo sa molto bene. Però, adesso si sta dedicando alla sua famiglia e a godersi la sua estate. Nelle scorse ore ha pubblicato una foto in costume che ha fatto impazzire il popolo del web, vediamola.

Monica Setta in costume | FOTO

Monica Setta, all’età di 57 anni è in perfetta forma fisica. Il pubblico è abituata a vederla in contesti diversi, ma ammirarla mentre si rilassa in piscina è davvero un piacere per gli occhi. Sul suo seguito profilo IG, infatti, ha pubblicato diversi scatti in bikini.

Inutile dire che con la sua bellezza ha conquistato migliaia di persone, ottenendo numerosi mi piace e commenti. La conduttrice si trova in una località balneare della sua amata Puglia, precisamente a Masseria Torre Maizza.

Nello scatto la vediamo a bordo piscina mentre si gode il suo rinfrescante drink. Inoltre, non possiamo far a meno di notare il suo bellissimo costume da bagno che le sta veramente bene.