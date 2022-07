Macchie e puzza di pipì sul materasso, questo ingrediente rimuove tutto in un baleno: pazzesco

L’aceto è un prodotto perfetto per disinfettare e rimuovere macchie e batteri. Per questo motivo è perfetto per rimuovere le macchie di urina, così come gli odori o i batteri che potrebbero essere presenti sul materasso.

Per fare questo, devi solo versare un po’ di aceto sulla zona macchiata. Quindi va passato un aspirapolvere oppure si dovrà rimuovere il prodotto con un asciugamano.

Quello che vogliamo è che l’aceto aderisca alla pipì e, quindi, riesca ad eliminare ogni traccia. Inoltre, grazie ai suoi agenti disinfettanti, sarai in grado di eliminare eventuali batteri che potrebbero trovarsi in quest’area.