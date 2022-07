Elisabetta Gregoraci, dopo anni di attesa il dolcissimo scatto di Briatore: “Una sorellina per Nathan”

La famosissima Elisabetta Gregoraci lascia nuovamente senza parole tutti i suoi fan con uno scatto del tutto singolare insieme al noto Flavio Briatore. Finalmente una sorellina per il piccolo Nathan. Ecco tutti i dettagli a riguardo.

La nota conduttrice torna nuovamente a far parlare di lei dopo molto tempo, il suo nome continua ad essere il protagonista di innumerevoli scoop. Attualmente la donna vive una vita molto lontana da quella che conduceva diverso tempo fa, come ben saprete ha deciso di separarsi definitivamente dal noto imprenditore Flavio Briatore ma nonostante questo i suoi rapporti insieme a lui non sono mai cambiati. Dal loro amore è nato il piccolo Nathan e proprio per questo motivo infatti entrambi hanno preferito mantenere vivo l’affetto proprio per non influenzare negativamente sulla sua crescita.

Scelta che in diversi fanno ma che in pochi davvero rispettano, loro ad esempio si sono esposti incredibilmente perfino dopo l’annuncio. In diverse occasioni appunto entrambi si sono artati a vicenda a superare le difficoltà.

Flavio ad esempio ha riscontrato qualche problema di salute ed Elisabetta non ha esitato a correre in suo aiuto restando con lui perfino a casa. Ebbene, negli ultimi mesi in realtà sono molte le notizie che hanno quasi destabilizzato la quotidianità dell’imprenditore, una di queste però gli ha completamente stravolto la vita donandogli ancora più gioia.

Elisabetta Gregoraci, finalmente una sorellina per il piccolo Nathan, lo scatto insieme a Briatore lascia senza parole

Come vi abbiamo già anticipato in diverse occasioni la nota donna si è ritrovata al fianco di colui che l’ha resa madre. In molti si sarebbero aspettati una seconda gravidanza ma il destino ha rimescolato le carte in tavola, nonostante questo però loro si definiscono tuttora una famiglia felice che non si farà affatto scoraggiare dalle critiche o semplicemente dalle avversità.

Tutti i loro fan quindi non si sarebbero mai potuti immaginare uno scatto del genere. Nelle ultime ore appunto la famosa coppia di genitori ha deciso di pubblicare uno scatto che li ritrae tutti insieme in vacanza. A pubblicare la foto è stato proprio il noto imprenditore.

La particolarità che però ha lasciato tutti letteralmente a bocca aperte è la presenza di una giovane ragazza. Ebbene si, si ha parlato molto a riguardo ed oggi finalmente tuta la famiglia si è riunita in un unico scatto. Insieme a loro appunto, vicino al piccolo Nathan, vi era proprio Leni Olumi Klum, ovvero la figlia di Briatore.