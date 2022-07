“È velenosissima”, MAI comprare questa farina: la usano in tanti per cucinare

Nella storia biologica dell’umanità c’è un potente veleno cancerogeno che lo usano tutti, ma che non dovrebbe essere mai acquistato.

Si tratta di una farina che causa un aumento della glicemia e dell’insulina, portando ad un maggiore accumulo dei grassi depositati ed ad un indebolimento del sistema immunitario dell’organismo umano. Di quale farina velenosa stiamo parlando? Continua a leggere questa guida di Letto Quotidiano.

Il più grande veleno della storia: ecco qual è

A svelarci il più grande veleno cancerogeno della storia biologica dell’umanità è Franco Berrino, oncologo dell’Istituto Nazionale Tumori di Milano.

La farina 00, che noi tutti acquistiamo al supermercato, sarebbe un potente veleno cancerogeno in grado di indebolire il sistema immunitario.

La farina bianca come tutti i prodotti raffinati causa un aumento della glicemia e dell’insulina, portando all’indebolimento del sistema immunitario, che diventa maggiormente esposto ad ogni tipo di malattia cronica, tra cui il cancro e la comparsa di patologie cardiache.

La farina bianca viene prodotta utilizzando vari prodotti chimici. Il processo di raffinazione per la farina bianca rimuove la fibra essenziale e le sostanze nutritive. Questo è uno dei motivi principali per cui la farina bianca è considerata nociva. Sfortunatamente, la maggior parte degli snack che mangiamo sono preparati con farina bianca.

Picco nei livelli di insulina

La farina bianca è un tipo di cibo raffinato. Il cibo raffinato non può essere gestito facilmente dal corpo in generale. Affinché il corpo lo assorba, il pancreas deve generare più insulina.

L’insulina, nel frattempo, accumula grasso nel corpo per aiutare la gestione degli alimenti raffinati. Consumare una grande quantità di farina bianca è la causa principale dell’obesità.

Intasamento dell’intestino

La fibra è un elemento indigeribile che passa semplicemente attraverso il nostro intestino. Tuttavia, la fibra mantiene pulito l’intestino. La farina bianca non contiene affatto fibre.

Questo è il motivo per cui la farina bianca è molto dannosa per il nostro intestino. In effetti, ha la tendenza ad attaccarsi all’intestino. Se consumata in grandi quantità, la farina bianca può ostruire l’intestino e causare ulteriori complicazioni. L’intestino ostruito rallenta anche il metabolismo.

Causa di malattia cronica

La farina bianca è molto dannosa per il corpo. In effetti, può causare molti disturbi che sono percepiti come associati al processo di invecchiamento. Gli individui più anziani consumano costantemente farmaci per curare tali disturbi mentre il principale colpevole è in realtà la farina bianca. Artrite, rughe della pelle, malattie cardiache e persino cataratta possono essere causate dalla farina bianca.