Asciugamani ruvidi e induriti sotto il sole cocente, questa spezia li ammorbidisce in 1 minuto

Ecco qual è il rimedio definitivo che vi permetterà di ammorbidire per sempre asciugamani ruvidi e induriti. Nessuno lo sapeva.

Continuate a leggere per scoprire tutti i segreti di questa spezia in grado di ammorbidire i nostri capi induriti in 1 minuto!

Tutti i segreti per mantenere gli asciugamani morbidissimi

Non tutti lo sanno, ma è possibile prevenire la durezza degli asciugamani, usando tutta una serie di accorgimenti.

In primo luogo, durante i lavaggi evitate l’ammorbidente o utilizzarlo in piccole quantità, soprattutto le prime volte. Salvo occasioni specifiche, evita di lavare gli asciugamani con la candeggina.

Programmare i lavaggi con opzioni a freddo e non riempire la lavatrice fino in fondo; gli asciugamani hanno bisogno del loro spazio per essere adeguatamente puliti. Inoltre, evita di introdurre altri indumenti che non siano asciugamani, in particolare quelli che hanno bottoni o cerniere e possono rompere le fibre.

Affinché la finitura finale sia perfetta, si consiglia di asciugare gli asciugamani nell’asciugatrice, a temperature relativamente basse.

Se non hai un’asciugatrice, cerca sempre di appenderli all’esterno, evitando di posizionarli su termosifoni o stendibiancheria all’interno della casa, poiché ciò impedirebbe una corretta asciugatura e genererebbe umidità in casa.

Quando li disponi, non dimenticare di agitarli bene in anticipo per rimuovere l’umidità in eccesso e posizionarli su corde (se possibile, senza morsetti) e senza pieghe. Evita di esporli direttamente al sole, poiché finirebbe con la loro morbidezza e cerca di posizionarli in una zona ariosa.

Se, inoltre, vuoi evitare il cattivo odore negli asciugamani, non metterli nel cesto della biancheria se sono leggermente umidi, evita che rimangano bloccati nel cestello della lavatrice per un tempo eccessivo dopo il lavaggio, non stirarli e soprattutto evita i ferri da stiro a vapore, poiché l’umidità può causare la comparsa di cattivi odori in seguito.

Infine, se stai per acquistare un nuovo set di asciugamani, ricorda che per una maggiore durata e qualità, dovresti prestare attenzione alla percentuale di cotone che contiene il tessuto; gli asciugamani con una composizione di cotone pettinato al 100% sono i più consigliati, soprattutto se hanno fibre più lunghe.

Esiste una spezia in grado di ammorbidirli in pochi minuti. Continuate a leggere per scoprire di quale si tratta!

Qual è l’ingrediente che li ammorbidisce definitivamente

Non tutti lo sanno, ma esiste una sostanza che può porre soluzione alle vostre tovaglie dure. Si tratta della camomilla, che è un emolliente naturale.

Per far sì che funzioni, dovete lavare l’asciugamano a mano, mettere a riscaldare dell’acqua fino all’ebollizione e quindi aggiungere 3 bustine di camomilla.

Lasciate le vostre tovaglie ammollo tutto il tempo che volete. Vi assicuriamo che saranno morbidissime!

E voi conoscevate questo metodo rivoluzionario? Fateci sapere se con i vostri asciugamano ha funzionato!