Silvia Toffanin e Pier Silvio Berlusconi sono la coppia più discussa e amata del mondo dello spettacolo italiano. Due volti conosciutissimi ma anche molto riservati. Sapete che lui è stato sposato con un’altra donna prima della conduttrice? Ecco di chi si tratta.

Silvia Toffanin è stata lei a rubare il cuore di Pier Silvio Berlusconi, prendendo il posto della sua ex moglie. La conduttrice di Verissimo e il figlio dell’ex presidente del Consiglio dei ministri della Repubblica Italiana, sono volti amatissimi e molto conosciuti ma anche due persone davvero riservati, infatti, hanno sempre mantenuto la loro privacy lontana dai riflettori.

Proprio per questo, non tutti sanno che Pier Silvio Berlusconi in passato ha avuto anche altre storie d’amore importanti prima di legarsi a Silvia Toffanin. La conosciamo tutti: ecco di chi si tratta, rimarrete a bocca aperta appena la vedrete.

La vita privata di Pier Silvio Berlusconi

Pier Silvio Berlusconi, nato dall’amore tra Silvio Berlusconi e la prima moglie dell’ex premier, Carla Elvira Lucia Dall’Oglio. Proprio come suo padre, ha un grande senso degli affari, infatti, è uno degli imprenditori italiani più potenti ed importanti.

Riguardo la sua vita privata, sappiamo che è legato alla conduttrice ed ex velina di Silvia Toffanin. Dal loro amore sono venuti al mondo due figli Lorenzo Mattia, che oggi ha 12 anni, e Sofia Valentina di 7 anni. Malgrado i due non siano mai convolati a nozze, sono innamorati proprio come il primo giorno. Ma non tutti sanno che prima di lei, nel suo cuore esisteva un’altra donna: ecco di chi si tratta.

Pier Silvio Berlusconi, chi è la sua ex moglie? La conosciamo tutti: tutti i dettagli

Prima di Silvia Toffanin, Pier Silvio Berlusconi è stato legato ad un’altra donna, si chiama Emanuela Mussida e proprio come lui è anche lei un’imprenditrice di successo. I due si sono conosciuti ad una festa di Capodanno nel 1984.

Inoltre, si sono sposati e dal loro amore è venuta al mondo loro figlia, Lucrezia Vittoria nel 1990. Dopo qualche anno i due hanno intrapreso strade diverse e hanno deciso di divorziare. Pier Silvio ed Emanuela non hanno mai parlato pubblicamente della loro storia d’amore, proprio per proteggere loro figlia dall’onda mediatica.

Sono comunque rimasti in ottimi rapporti. Oggi la Mussida vive a Castelnuovo Valdicecina e anche lei ha voltato pagina, infatti, ha un nuovo compagno, l’uomo è un noto avvocato. Dal loro amore è nata anche una bambina. Di lei sappiamo che ha anche fondato una Onlus che si occupa di animali in difficoltà, con questo gesto ha dimostrato di avere un grande cuore.