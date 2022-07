Riso, lascialo in bagno tutta la notte: non immagini cosa accade | Potrebbe salvarti

Uno dei maggiori responsabili della puzza di doccia sono gli asciugamani umidi e non lavati. Se lasciati piegati o ammucchiati sul pavimento quando sono ancora umidi, i vostri asciugamani lussuosi e morbidi diventano ben presto solo un mucchio di panni ammuffito e di conseguenza, pieno di funghi e batteri.

Ma potete facilmente evitarlo in tre modi. Innanzitutto, non lasciate gli asciugamani sul pavimento: appendeteli sempre ad asciugare, soprattutto se sono umidi.

In secondo luogo, non piegateli se sono anche solo un po’ umidi. Assicuratevi prima che siano asciutti. In terzo luogo, lavate regolarmente gli asciugamani, almeno ogni settimana.

Assicuratevi di arieggiare

A questo proposito, è importante che il bagno non rimanga troppo a lungo umido. Dopo ogni lunga doccia o bagno, aprite le finestre del bagno (se ne avete) e ventilate l’ambiente per circa 10-15 minuti. In questo modo si libera il piccolo spazio dall‘umidità in eccesso, che è uno dei maggiori responsabili della formazione di cattivi odori, e si respira aria fresca, l’antidoto perfetto per il cattivo odore del bagno. Se non avete una finestra in bagno (non tutti sono così fortunati), fate funzionare il ventilatore del bagno per lo stesso tempo.

Riso, nel bagno tutta la notte

Un metodo del tutto naturale a che si possa avere una stanza da bagno sempre profumata consiste nell’impiegare del riso crudo posizionato in una ciotolina decorata, in cui versare alcune gocce di oli essenziali, della profumazione che maggiormente amiamo.

Tra le profumazioni più efficaci ci sono gli oli essenziali al tea tree oil, alla cannella, al limone o ai chiodi di garofano. Una volta posizionato in una parte del bagno e lasciato tutta la notte eliminerà qualsiasi odore sgradevole lasciando una fresca profumazione.

Questo trucchetto è perfetto anche come deodorante per gli ambienti chiusi come la cabina armadio. Per ottenerlo si dovrà semplicemente inserire tre o quattro cucchiai di riso crudo in un sacchetto di tulle e dopo aver versato alcune gocce di olio essenziale di lavanda appenderlo nell’armadio.