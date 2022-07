“Ci ho passato la notte insieme”, l’indiscrezione pazzesca a casa Carrisi: lei ha lasciato Cellino

Notizia del tutto sconvolgente questa che vede come protagonista indiscussa proprio casa Carrisi, una notte di passione potrebbe capovolgere completamente la situazione. Ecco tutti i dettagli. riguardo: di chi si tratta e cosa è successo realmente.

La famiglia Carrisi torna nuovamente a far parlare di sé proprio per via di alcuni avvenimenti che hanno letteralmente sconvolto tutti. In questo ultimo periodo la coppia formata da Albano e Loredana ha suscitato l’interesse di molti per via di un comportamento alquanto sospetto dal momento che entrambi sembrano quasi distaccati e fino ad oggi nessuno si sarebbe mai potuto immaginare che il motivo di questo distacco si ricongiunga proprio ad una notte di passione.

Ebbene sì, sembrerebbe che nelle ultime ore sia letteralmente scoppiata una notizia del tutto inaspettata. Chi segue la coppia da tempo sa perfettamente quale siano i problemi, molto semplici, che si intromettono nella loro quotidianità.

Pare per che questa volta non si tratta affatto di un semplice sbaglio su cui si può sorvolare tranquillamente ma bensì di un avvenimento che potrebbe allontanarli definitivamente. Vediamo quindi nel dettaglio cosa è successo davvero e soprattutto chi è coinvolto in tutto ciò e come.

Albano Carrisi e Loredana, rapporto in crisi? La notte trascorsa con lei cambia tutto: ecco i dettagli a riguardo

Come vi abbiamo già anticipato nelle ultime ore è letteralmente esploso uno scoop che ha semplicemente lasciato tutti senza parole. Il protagonista indiscusso di questa assurda vicenda è proprio il cantante, il quale avrebbe trascorso la notte insieme ad un’altra donna. Quest’ultima sarebbe proprio Romina Power, la quale in quale in passato ha condiviso con lui dei momenti del tutto indimenticabili. I due appunto si sono amati alla follia e proprio il cantante in passato ha affermato pubblicamente che lui non smetterà mai di provare un forte legame nei suoi confronti.

Pare che i due abbaino trascorso insieme una notte di passione, quest’ultima però rimase a ben due edizioni fa del noto evento musicale Sanremo. I due all’epoca hanno partecipato insieme e si sono esibiti sul palco dell’Ariston. Allora si vociferava appunto un avvicinamento fra i due, i quali avrebbero perfino alloggiato nello stesso Hotel.

La notizia però si è spenta subito dopo. Dopo qualche tempo però la famosa cantante ha scritto una lettera per dedicata proprio ad Albano, il quale si è rifiutato di renderla pubblica. In molti sospettano che in quest’ultima sia nascosta la verità del loro avvicinamento e quindi della notte trascorsa insieme. La stessa cantante ha lasciato intendere molto pubblicamente mentre il famoso cantante ha sempre smentito il tutto. Pare che di questo ne sia venuta a conoscenza perfino Loredana, la quale appunto appare quasi distante dal cantante. Il tutto viene riportato su diverse testate ma, tuttora, nessuno dei due ha confermato o smentito definitivamente la notizia.