Buonissimi vero? Smettila di continuare a comprarli, li prepari a casa con 4 ingredienti

Non c’è bisogno di una gelatiera o di una crema al burro per preparare un gelato di base fatto in casa, e in tutti i gusti che preferite: cioccolato, limone, vaniglia, tè… È più facile di quanto si pensi, basta seguire i nostri consigli e la nostra ricetta.

In questa stagione calda sono davvero pochi quelli che possono resistere al gusto delizioso del gelato! Specialmente se si tratta di un gelato latte e cioccolato!

Gelato fatto in casa

Se sei uno di quelli a cui piace mangiare questo dolce, vorresti farne a volontà e senza spendere né troppo denaro, né troppo tempo per cui ecco di seguito una versione per fare uno ottimo gelato stecco, rivestito di cioccolato al latte.

Per preparare questa ricetta del gelato fatto in casa vi serviranno pochissimi ingredienti e lo avrete pronto in soli tre passaggi. Ideale per metterci sopra del topping al cioccolato o dei cereali in granella, il suo sapore è delizioso e si potrà realizzarlo con un investimento minimo di tempo. Questo permetterà di averlo buono e fresco in pochissimo tempo.

Se amate il gelato ma non avete una macchina per prepararlo, non disperate, perché ecco l’elenco degli ingredienti e il procedimento passo passo per prepararlo senza. Questa ricetta è super gustosa e non ve la potete certo perdere. Di seguito gli ingredienti e come procedere passo passo.

Ingredienti per 8 stecchi di gelato fatto in casa

450 ml di latte

60 grammi di latte in polvere

30 grammi di zucchero

20 grammi di amido di mais

50 ml di latte

200 grammi cioccolato al latte

granella di nocciole q.b.

Preparazione

Iniziamo la preparazione di questo delizioso gelato con stecco mettendo un pentolino in cui dovremo versare 450 ml di latte, il latte in polvere e i 30 grammi di zucchero. Quindi con una frusta a mano si agitano gli ingredienti per far sciogliere il tutto e poi si pone sul fuoco a fiamma media, sempre amalgamando con la frusta a mano per non fare attaccare gli ingredienti.

In una ciotola a parte si versano 50 ml di latte e i 20 grammi di amido di mais, e si scioglie per bene il mais con la frusta fino a non avere nessun grumo. infine si versa nel pentolino pieno di latte sul fuoco sempre girando con la frusta, si lascia cuocere fino che non si addensa.

Quindi si lascia intiepidire a temperatura ambiente e infine si versa negli stampi per i gelati a stecco. Una volta riempiti gli stampi, questi devono essere coperti con della carta stagnola, e una volta praticata una piccola incisione nel centro di ogni stampo, si può procede con l’inserimento degli stecchi di legno.

A questo punto possiamo inserire gli stampi nel freezer per non meno di 8 ore, meglio ancora se per tutta una notte.

Prima di servire il gelato a stecco si dovrà preparare la cioccolata. Per il rivestimento di cioccolata dovremo sciogliere a bagno maria il cioccolato al latte, che una volta sciolto per bene, questo va versato in un bicchiere.

Ora si prosegue liberando a uno a uno gli stecchi che vanno immersi nel bicchiere pieno di cioccolato. Una variante a questo “cremino fatto in casa” consiste nel versare della granella di nocciole nel cioccolato per poi immergervi nuovamente uno stecco al latte. Semplice e veloce, una perfetta merenda fresca per i nostri figli.