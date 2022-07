Alloro nel frigo, perché lo stanno facendo tutti prima di andare a letto: sorprendente

L’alloro, come altre piante aromatiche, ha valore ornamentale in giardino e buone proprietà e non solo per il consumo alimentare.

Si associa spesso l’alloro agli antichi romani che lo usavano nelle ghirlande come simbolo di successo e trionfo, o quando premiavano gli atleti di successo.

Ma l‘alloro è ricco di grandi proprietà che si possono sfruttare preparando un tè, oppure si può godere dei suoi benefici bruciando alcune delle sue foglie.

Alloro dal giardino alla cucina

Questo albero o arbusto ha le foglie con un profumo fresco con tocchi dolci e un po’ speziati. È una pianta originaria del Mediterraneo ed era usato dai Greci per aromatizzare le loro pietanze. Queste foglie sono molto usate come spezia, un condimento che si sposa bene con qualsiasi alimento in quanto si lega molto bene con diversi gusti. L’uso dell’alloro in cucina è diventato frequente poiché possiede innumerevoli proprietà che aiutano il nostro organismo. Quando si parla dell’alloro che si usa in cucina ci si riferisce alla specie Laurus nobilis, da non confondere con altre piante che in alcuni luoghi ricevono lo stesso nome volgare, come l’alloro da giardino o l’alloro fiore, che in realtà è la specie Nerium oleander e quello è molto tossico. Dal Laurus nobilis provengono le foglie secche che compriamo confezionate al supermercato.

Come usare le foglie di alloro

Prima di utilizzare le foglie di alloro nei nostri stufati, queste vanno fatte asciugare, così manterranno le proprietà per molti mesi, ma se avete delle foglie di alloro fresche dall’orto e volete usarle subito, c’è un trucco: mettete le foglie di alloro in una padella a fuoco vivo per arrostirle. Non appena iniziano a fumare, capovolgerli e lasciarli per un altro po’, facendo attenzione a non bruciarle. Il modo classico per essiccare le erbe aromatiche è appenderle al soffitto in un luogo fresco e asciutto. Possiamo a farlo in cucina o sul balcone o qualsiasi stanza della casa.